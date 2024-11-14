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РФ готується атакувати іранськими ракетами Fath-360 та Ababil – Business Insider

Альона Вороніна
14 листопада 2024, 16:36
1067
Застосування Росією таких ракет може вивільнити російські ракети "Іскандер" із більшою дальністю, щоб завдавати ними додаткові удари по цілях у глибині України.
Ракеты Fath-360 и Ababil
РФ готується атакувати іранськими ракетами Fath-360 та Ababil/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

  • Росія планує використовувати для ударів іранські ракети Fath-360 та Ababil
  • Такими ракетами окупанти можуть бити біля лінії фронту
  • Це дасть змогу Росії зекономити більше ракет "Іскандер" для ударів вглиб України

Російські окупаційні війська планують почати використовувати для атак по Україні іранські балістичні ракети малої дальності Fath-360 і ближньої дії Ababil. Такими ракетами ворог хоче здійснювати атаки "у безпосередній близькості від лінії фронту".

Дешевші іранські ракети дадуть змогу країні-агресорці Росії зробити лінію фронту в Україні набагато небезпечнішою. Про це повідомляє Business Insider.

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"Росія, ймовірно, зосередиться на їхньому використанні для ураження тактичних цілей на коротких дистанціях", – зазначив експерт із ракетних технологій Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райт.

За його словами, РФ може планувати застосовувати такі іранські ракети, щоб уражати цілі "у безпосередній близькості від лінії фронту".

У той же час у виданні зазначили, що станом на цей час невідомо, чи застосовували російські окупанти вже якусь із цих ракет.

На думку наукового співробітника Ядерного проєкту Осло Фабіана Хоффмана, використання іранських ракет дасть змогу РФ "чинити ще більший тиск на цілі на передовій".

Також експерт із ракет Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц раніше зазначав, що застосування російською армією іранських ракет меншої дальності дасть Росії змогу вивільнити ракети "Іскандер" із більшою дальністю, щоб завдавати ними удари по додаткових цілях у глибині України.

"Хоча ці іранські ракети, можливо, і не принесуть нові можливості у військові зусилля Росії, вони запропонують більшу гнучкість і, що найголовніше, додаткову кількість", – сказав Хінц.

Удари РФ ракетами і дронами по Україні – останні новини

Під час атаки по Україні в ніч на 13 листопада РФ випустила по Україні 90 дронів і шість ракет. Повітряні цілі збивали в Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Черкаській, Запорізькій, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на комбіновану атаку РФ. РФ атакувала міста України із застосуванням балістики, крилатих ракет та близько 90 ударних дронів, зазначив Володимир Зеленський.

Також раніше Главред повідомляв, що, за словами військового експерта Ігоря Романенко, є загроза масованого удару – українців попередили про цинічний задум Путіна. Він зазначив, що удари РФ по Україні, ймовірно, мають військово-політичне та геополітичне значення.

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Що таке ракета Fath-360

Це компактна іранська тактична ракета малої дальності, є аналогом GMRLS.
Призначена насамперед для ураження техніки противника: систем ППО, бронемашин, складів боєприпасів, фронтових командних пунктів, пише Вікіпедія.

На відміну від GMRLS має приблизно в 1,5 раза більшу дальність, швидкість польоту і потужність бойової частини.

Також Fath-360 робить ставку на використання дешевих цивільних вантажівок як пускових установок. За рахунок механіки зрушення тенту пускову установку неможливо розрізнити з тентованою вантажівкою до приведення в бойове положення.

Максимально пускова установка може нести 6 ракет.

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