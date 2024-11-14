Скільки людей працюють у ТЦК: у Міноборони назвали точну цифру

Зокрема, майже три тисячі працівників територіальних центрів – це жінки.

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У ТЦК працює багато жінок і обмежено придатних / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

Основне:

Загалом в штаті територіальних центрів комплектування налічується 48 тисяч посад

У ТЦК працюють близько 3 тисячі жінок

18,5 тисяч осіб, які працюють в ТЦК - обмежено придатні

Наразі в штаті територіальних центрів комплектування налічується 48 тисяч посад, але реально працюють лише 36 тисяч осіб, серед яких майже 7 тисяч — цивільні. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в етері "Суспільного".

За його словами, 3 тисячі працівників у ТЦК — жінки, а 18,5 тисячі є обмежено придатними. У багатьох людей статуси обмежено придатних, адже вони брали участь у бойових діях на фронті.

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"Якщо будуть реорганізаційні заходи з ТЦК і СП, ми прокомунікуємо, коли буде інформація. Наразі ТЦК та СП продовжують перебувати в підпорядкуванні командування Сухопутних військ. Наша реальність", — пояснив Лазуткін.

Також речник Міноборони наголосив, що під час війни треба працювати передусім з реальними обставинами. На його думку, зараз дуже швидко розносяться погані новини, існує чимало російських ІПСО.

"Відштовхуймося зараз від того, що є на цей час. Ясна річ, усі сигнали вивчаються. Ніщо не залишається непоміченим", — сказав речник МОУ.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як писав Главред з посиланням на Міноборони, в Україні буде нова хвиля мобілізації, яку планують провести з листопада по лютий. У виданні Financial Times зазначали, що мобілізувати хочуть 160 тисяч людей. Водночас деякі джерела видання на умовах анонімності заявляють про можливість призвати лише до 100 тисяч людей.

Водночас в Україні можуть розглянути можливість розформування ТЦК та СП, і народні депутати вже активно працюють над цим питанням, зазначила нардеп Юлія Яцик. Вона додала, що з військовослужбовців ТЦК можна було б сформувати понад 10 повноцінних бригад.

Згодом на пропозицію депутатів відреагував речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. За його словами, з працівників ТЦК створити бригади неможливо, адже працівники - це цивільні особи. З них можливо створити лише будівельні бригади, умовно кажучи.

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Хто такий Дмитро Лазуткін? Дмитро Лазуткін (18 листопада 1978, Київ) — український поет, журналіст, телевізійний продюсер, спортивний коментатор. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. З 10 квітня 2024 є речником Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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