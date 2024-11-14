Всю Україну засипатиме снігом: синоптик назвала дату раптового потепління

Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях на дорогах буде ожеледиця.

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Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде потепління

Які регіони засипатиме снігом

Де синоптики прогнозують ожеледицю

Погода в Україні 15 листопада буде сніжною та морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що вже на вихідних в Україну прийде потепління. 15 листопада температура повітря підвищиться не вище +4 градусів, у суботу буде +7 градусів, а у неділю потеплішає до +12 градусів.

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Хто така Наталка Діденко / Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / фото: ventusky

Погода 15 листопада

В Україні 15 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ по всій країні. У всіх областях, крім південних, очікується ожеледиця. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 15 листопада в Україні буде сніжна погода. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+9 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській та Київській областях. Там температура повітря опуститься до -3...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / фото: meteoprog

Погода 15 листопада у Києві

У Києві 15 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах буде ожеледиця. Вітер у цей день буде переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

Укргідрометцентр також інформував, що Україну скоро атакує зимова погода.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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