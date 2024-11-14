Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Всю Україну засипатиме снігом: синоптик назвала дату раптового потепління

Ангеліна Підвисоцька
14 листопада 2024, 19:34
393
Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях на дорогах буде ожеледиця.
погода
Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україну прийде потепління
  • Які регіони засипатиме снігом
  • Де синоптики прогнозують ожеледицю

Погода в Україні 15 листопада буде сніжною та морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що вже на вихідних в Україну прийде потепління. 15 листопада температура повітря підвищиться не вище +4 градусів, у суботу буде +7 градусів, а у неділю потеплішає до +12 градусів.

відео дня
Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 15 ноября
Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / фото: ventusky

Погода 15 листопада

В Україні 15 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ по всій країні. У всіх областях, крім південних, очікується ожеледиця. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 0-5° тепла, у південній частині 4-9°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 15 листопада в Україні буде сніжна погода. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+9 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській та Київській областях. Там температура повітря опуститься до -3...+3 градусів.

погода 15 ноября
Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / фото: meteoprog

Погода 15 листопада у Києві

У Києві 15 листопада буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах буде ожеледиця. Вітер у цей день буде переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 15 ноября
Прогноз погоди в Україні на 15 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

Укргідрометцентр також інформував, що Україну скоро атакує зимова погода.

Вас також може зацікавити:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Загалом 10 пунктів": Зеленський сказав, коли представить внутрішній "план перемоги"

"Загалом 10 пунктів": Зеленський сказав, коли представить внутрішній "план перемоги"

20:55Україна
Цинічний шантаж: МЗС РФ погрожує вигнати спостерігачів МАГАТЕ з Запорізької АЕС

Цинічний шантаж: МЗС РФ погрожує вигнати спостерігачів МАГАТЕ з Запорізької АЕС

20:35Україна
Руйнівна зброя "зовсім не секретна": Подоляк прокоментував створення "ядерки"

Руйнівна зброя "зовсім не секретна": Подоляк прокоментував створення "ядерки"

20:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на 2025 рік для всіх знаків зодіаку: Ракам - проблеми, Левам - зміни

Гороскоп на 2025 рік для всіх знаків зодіаку: Ракам - проблеми, Левам - зміни

Гороскоп на завтра 15 листопада: Тельцям - цікавий день, Близнюкам - складнощі

Гороскоп на завтра 15 листопада: Тельцям - цікавий день, Близнюкам - складнощі

Гороскоп Таро на грудень 2024: Овнам - гроші, Тельцям - заздрісники, Близнюкам - подарунок

Гороскоп Таро на грудень 2024: Овнам - гроші, Тельцям - заздрісники, Близнюкам - подарунок

Онук Алли Пугачової вийшов на зв'язок і зробив важливу заяву - деталі

Онук Алли Пугачової вийшов на зв'язок і зробив важливу заяву - деталі

Карта Deep State онлайн за 14 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

21:05

Ніколи не гугліть ці слова: експерти назвали чотири фрази, які можуть нашкодити

20:55

"Загалом 10 пунктів": Зеленський сказав, коли представить внутрішній "план перемоги"

20:35

Цинічний шантаж: МЗС РФ погрожує вигнати спостерігачів МАГАТЕ з Запорізької АЕС

20:28

Руйнівна зброя "зовсім не секретна": Подоляк прокоментував створення "ядерки"

19:56

РФ перейшла до нової тактики: ворог планує удари по АЕС і дамбах - Снєгирьов

Заморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – ЖдановЗаморозка війни після перемоги Трампа найімовірніша, за кілька років РФ знову піде в бій – Жданов
19:55

"Це не буде угода про мир": у Зеленського розкрили подробиці переговорів із РФ

19:34

Всю Україну засипатиме снігом: синоптик назвала дату раптового потепління

19:30

Кицьки з Держприкордонслужби: чим живуть, що носять і де відпочивають елітні співробітниці

19:23

"Ми будуємо "міст": генсек НАТО зробив важливу заяву про мирні переговори з РФ

Реклама
19:15

Чому вікна літака круглі, а не квадратні: пілот назвав жахливу причинуВідео

19:11

"Нескладна робота, збивати Шахеди мають цивільні": Дикий ошелешив заявою

19:10

Стихійні бунти і падіння економіки: чим обернеться криза ринку нерухомості РФПогляд

18:49

"Не мʼясні штурми": у ЗСУ попередили про нову стратегію армії РФ - що відомо

18:32

Найпотужніша Повня 2024 року: кому зі знаків зодіаку чекати на неймовірний успіх

18:30

Людей з ВІЛ та туберкульозом можуть мобілізувати: у Міноборони пояснили всі нюанси

18:18

З 16 листопада на Київстар ТБ вийде стрічка "Озброєні піснею" про зіркових українських музикантів

18:13

Штраф до 5 тисяч євро: чому в Німеччині не можна викидати скляні банкиВідео

18:02

На Закарпатті звели будівлю на частині єврейського цвинтаря без дозвільних документів

17:56

Путін в страху: в РФ, ймовірно, готуються до примусової мобілізації - Гудков

17:38

На 20% дешевше, ніж минулого року: в Україні "різко" впала ціна на один овоч

Реклама
17:38

Лікарі не давали термінів: улюблениця публіки Ада Роговцева опинилася в лікарні

17:32

Поводиться, як "співпрезидент": Маск не хоче їхати з резиденції Трампа, - NBC News

17:23

"У Трампа медовий місяць із Путіним": Жданов прямо сказав, до чого примушуватимуть Україну

17:20

Вистачить 2-х ложок: як легко прибрати неприємний запах із взуття

17:12

Влетить в копієчку: чому не можна залишати зарядку в розетці

16:59

В Міноборони заговорили про демобілізацію: коли буде готовий законопроект - ЗМІ

16:57

Київський картонно-паперовий комбінат: власник підтримує економіку України мільярдними податками та інвестиціями актуально

16:36

РФ готується атакувати іранськими ракетами Fath-360 та Ababil – Business Insider

16:35

Свято буде зіпсоване: чому не можна зберігати шампанське в холодильнику

16:29

Водіям на замітку: коли вмикати ближнє світло фар в Україні, оновлені правила

16:29

Хочуть призвати 160 тисяч людей: скільки триватиме нова хвиля мобілізації - FT

16:16

Буде блищати як новий: як прибрати наліт з крана - простий і геніальний методВідео

16:15

Свята вже "на носі": коли колядують, щедрують і посівають в Україні

15:53

Нардепу Шевченку, який закликав почати "діалог" з РФ, оголосили підозру в держзрадіФото

15:45

Українським пенсіонерам збільшать виплати: хто може розраховувати на підвищення

15:39

Перший день Різдвяного посту: що в жодному разі не можна робити 15 листопада

15:30

Знайдуть спільну мову з будь-ким: найбільші дипломати серед знаків зодіаку

15:20

Що символізують 12 страв українського Різдва: несподівана відповідь священникаВідео

15:17

Наростила вуха: анорексична дружина Цекало сильно здивувала зовнішнім виглядом

15:11

Кочетков про ймовірне припинення держфінансування "ЄС": Порошенко сплутав політику з фондовим ринком

Реклама
15:02

Пішки в Москву: Лавров скигле - "дружні" країни не хочуть заправляти його літаки

14:59

Позбавлення волі на 8 років: нардепа Одарченка засудили за хабар

14:50

Де заховане печиво: тільки одиниці розгадають загадку за 10 секунд

14:47

Путін "розвалив" ЄС: спротиву щодо замороження війни в Україні не буде - Жданов

14:37

Стоматолог попередив про одну серйозну помилку, через яку жовтіють зуби

14:31

20% території України віддати РФ: Трамп може наполягати на угоді

14:19

"Кишеня" зараз стискається": ЗСУ доведеться відступати "дуже далеко" - Попович

14:15

Шикарний рецепт м'яса на новорічний стіл - тане в ротіВідео

13:55

Зовсім інший смак: експерти закликали зберігати помідори лише в одному місціВідео

13:44

Долар тримається на річному максимумі: який курс в українських обмінниках

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти