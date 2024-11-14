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"Загалом 10 пунктів": Зеленський сказав, коли представить внутрішній "план перемоги"

Руслана Заклінська
14 листопада 2024, 20:55оновлено 14 листопада, 21:27
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Україна продовжує працювати для підготовки внутрішнього Плану стійкості, розповів президент.
'Загалом 10 пунктів': Зеленський сказав, коли представить внутрішній 'план перемоги'
Україна продовжує працювати над підготовкою внутрішнього Плану стійкості / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Головне із заяви:

  • План стійкості включає 10 пунктів
  • Його представлять наступного тижня
  • Під кожен пункт буде підготовлений документ з додатками

План стійкості має забезпечити витривалість України в умовах війни. Він містить 10 пунктів, які представлять наступного тижня. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня, і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками. Покроково. Те, як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги. Заради того, щоб ми мали право на це слово – "перемога", - наголосив глава держави.

відео дня

За його словами, сьогодні опрацювали кілька пунктів, і зокрема – культурний суверенітет. Зеленський наголосив на необхідності об’єднання культурної спільноти для створення українського контенту, який стане важливим елементом зв'язку України з глобальним світом.

"Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір. Але емоції роблять це. Мистецтво це робить. Культура загалом – це інструмент, який працює однаково заради людяності в різних частинах світу. Ми маємо приділити цьому значно більше державної уваги, і це буде", - додав він.

Зеленський зазначив, що в рамках цього плану буде приділено увагу безпеці в країні. В співпраці з МВС та СБУ уже є напрацювання щодо безпеки кожної області та громади. Окрім того, опрацьовані пункти, що стосуються енергетичної безпеки та виробництва зброї: як національного, так і в співпраці з міжнародними партнерами.

Президент України також заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За його словами, українські захисники спрацювали "дуже ефективно" на Куп’янському напрямку.

"Не тільки Донеччина – ще Куп’янський напрямок, наші воїни там спрацювали дуже ефективно. Я вдячний усім за стійкість. Південні напрямки. Курська операція. Пишаюся всіма нашими людьми, кожним підрозділом, який тримає позиції та забезпечує Україні можливість переконувати світ. Переконувати, що люди мають виграти. Саме те, заради чого б’ється Україна", - сказав Зеленський.

'Загалом 10 пунктів': Зеленський сказав, коли представить внутрішній 'план перемоги'
Пункти плану перемоги України / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, напередодні Зеленський заявив про активну роботу над внутрішнім планом стійкості України, який доповнюватиме план перемоги. За його словами провели наради з урядовцями, керівниками державних компаній, Офісом Президента та секретарем РНБО.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна має сама вирішувати, коли розпочинати переговори з Росією, але з позиції сили. Для цього Альянс продовжуватиме надавати військову допомогу.

Також радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна може розпочати переговори з Росією лише через примус до миру на основі міжнародного права, а не шляхом мирної угоди. За його словами, переговори мають забезпечити, що РФ відповість за злочини і не залишиться на окупованих територіях.

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Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України План перемоги
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