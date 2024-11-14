"У Трампа медовий місяць із Путіним": Жданов прямо сказав, до чого примушуватимуть Україну

Дональд Трамп може спробувати стати справжнім диктатором у США.

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Трамп примушуватиме Україну відмовитися від Криму і Донбасу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот із відео, Главред

Про що говорить Жданов:

Трамп примушуватиме Україну відмовитися від Криму і Донбасу

Більшість у США виступають за підтримку України

Трамп може спробувати стати диктатором

Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, примушуватиме Україну відмовитися не тільки від Криму, а й від Донбасу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт і полковник запасу Олег Жданов.

"Так, дійсно, це може бути лише думкою самого Ланзи (радника Дональда Трампа - ред.). Але ця думка сформована на підставі тієї інформації, яку він чув в оточенні Трампа. Навряд чи він просто з голови взяв це і ляпнув. Найімовірніше, Ланза був упевнений, що раз він таке чув, раз такі розмови велися, отже, так воно і буде. Тому він і озвучив таку думку. Це проста людська психологія", - сказав Жданов.

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Водночас у Трампа поки що не акцентують на цьому увагу, оскільки більшість виборців і навіть деякі республіканці виступають за підтримку України.

"Трамп поки що не розуміє, як усе це (змусити Україну відмовитися від територій - ред.) зробити. Адже, як дуже влучно сказав один наш політолог, "у Трампа почався медовий місяць із Путіним". Однак американська політика не може змінюватися різко, тому що США - як великий авіаносець: його не можна різко розвернути на 180 градусів. Але Трамп каже, що зробить це. Нічого подібного! Річ у тім, що в США виборці, навіть республіканців, виступають за підтримку України", - пояснив Жданов.

Хто такий Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Полковник вважає, що є два шляхи, яким може піти Трамп. Або він рахуватиметься з думкою виборців, або намагатиметься встановити диктатуру в США.

"До речі, він не приховує, що хоче зосередження влади у своїх руках", - підсумував Жданов.

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Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в найближчому майбутньому слід очікувати важливих рішень щодо припинення вогню в Україні, визначення кордону, на якому воно має діяти, та гарантій безпеки для України. За його словами, план новообраного президента США Дональда Трампа стосовно України наразі знаходиться на етапі розробки.

Також 7 листопада президент України Володимир Зеленський рішуче висловився проти будь-яких поступок російському лідеру Володимиру Путіну, до яких закликають деякі європейські лідери. Він підкреслив, що Україна потребує зброї, а не переговорів. За його словами, мир можна досягти тільки через силу та єдність Європи, а не через поступки агресору.

Як повідомляв Главред, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія не відмовиться від своєї мети політичного поглинання України. Тому є два варіанти розвитку подій: або Україна поступиться, або знищить російську армію на її території.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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