'Ми будуємо 'міст': генсек НАТО зробив важливу заяву про мирні переговори з РФ

НАТО має допомогти Україні завершити розв'язану Росією війну переговорами, але з позиції сили, заявив Марк Рютте.

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НАТО має допомогти Україні завершити війну з РФ переговорами / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН, скріншот з YouTube

Головні тези із заяви Рютте:

Тільки Україна повинна вирішувати, коли починати переговори з Росією

НАТО має й надалі надавати військову допомогу, щоб Україна вела переговори з позиції сили

Шлях України до членства в НАТО є незворотним

Україна має самостійно вирішувати, коли розпочати переговори з Росією щодо завершення війни. Альянс повинен продовжувати надавати Україні військову допомогу, щоб країна могла вести переговори з позиції сили. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

"Лише уряд України може вирішувати, чи починати переговори з Росією, і як завершити цю війну. Але вони (українці - Главред) повинні робити це з позиції сили. Саме тому нам необхідно продовжувати доставляти в Україну оборонну допомогу, щоб дозволити їм бути в позиції сили, коли вони прийматимуть таке рішення", - сказав він.

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Крім того, Рютте наголосив на незворотності шляху України до членства в Альянсі. За його словами, для цього вже робляться конкретні кроки.

"Ми будуємо "міст", з виділенням 40 млрд євро, зі створенням Командування у Вісбадені, з усіма безпековими угодами, які союзники уклали з Україною на двосторонньому рівні. Це все внесок у майбутнє України в НАТО", - додав генсек Північноатлантичного альянсу.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Переговори про завершення війни - останні новини

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп має намір ініціювати переговори для завершення війни. Як повідомив конгресмен-республіканець від Флориди Майк Волц, Трамп бажає посадити Україну та РФ за стіл переговорів.

Також офіційний Київ раніше заявляв, що не поступиться територією, окупованою Росією. Однак, з огляду на можливість мирних переговорів, на яких наполягає новообраний президент США Дональд Трамп, нині важливими стали гарантії безпеки для України. Україна, за словами Романа Костенка, ставить на перший план гарантії безпеки, а питання територій, хоча й важливе, йде другим.

Як повідомляв Главред, європейські союзники все більше обговорюють можливість переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Деякі з них припускають, що Україні, можливо, доведеться погодитися на територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року. Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів. Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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