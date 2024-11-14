РФ готова до переговорів: посол Москви виступив із неочікуваною заявою

Ключові тези:
- Росія готова до переговорів
- Перемовини мають ґрунтуватись на "реаліях досягнень РФ"
Росія готова до "будь-яких мирних переговорів" щодо війни проти України, якщо їх ініціює новообраний президент США Дональд Трамп. Про це у четвер, 14 листопада, заявив посол Москви в ООН у Женеві, передає Reuters.
Однак Геннадій Гатілов наголосив, що перемовини нібито повинні ґрунтуватися на реаліях російських досягнень.
"Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за одну ніч. Добре, хай спробує. Але ми, реалісти, звичайно, розуміємо, що цього ніколи не станеться. Але якщо він почне або запропонує щось, що започаткує політичний процес, це вітатиметься", - заявив Геннадій Гатілов, постійний представник Росії при ООН у Женеві.
Крім того, Гатілов підкреслив, що переобрання Трампа "відкриває нові можливості" для діалогу між Росією та США, чого, на його думку, країнам не вистачало останніми роками.
Переговори України та РФ - новини за темою
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що переговори з РФ це не угода про мир, це примус країни-агресор до миру на базі міжнародного права. Він наголосив, що для України важливо встановити відносини з РФ на основі міжнародного права, яке чітко визначає, що можна обговорювати, а що — ні.
Як писав Главред з посиланням на генсека НАТО Марка Рютте, Україна має самостійно вирішувати, коли розпочати переговори з Росією щодо завершення війни. Альянс повинен продовжувати надавати Україні військову допомогу, щоб країна могла вести переговори з позиції сили.
На думку історика і дипломата Романа Безсмертного, те, що новообраний президент Сполучених Штатів може закінчити російську агресію проти України за 24 години - фантазія з оточення Трампа. Безсмертний впевнений, що, якщо почнеться торг щодо територій, це призведе до глобальної війни, "причому з гарантією і страховкою". Лише максимально посиливши Україну, можна закінчити війну.
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Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
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