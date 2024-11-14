РФ готова до переговорів: посол Москви виступив із неочікуваною заявою

На думку посла РФ в ООН, переобрання Трампа "відкриває нові можливості" для діалогу між Росією та США.

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РФ сподівається на переговори / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/DonaldTrump, УНSАН

Ключові тези:

Росія готова до переговорів

Перемовини мають ґрунтуватись на "реаліях досягнень РФ"

Росія готова до "будь-яких мирних переговорів" щодо війни проти України, якщо їх ініціює новообраний президент США Дональд Трамп. Про це у четвер, 14 листопада, заявив посол Москви в ООН у Женеві, передає Reuters.

Однак Геннадій Гатілов наголосив, що перемовини нібито повинні ґрунтуватися на реаліях російських досягнень.

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"Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за одну ніч. Добре, хай спробує. Але ми, реалісти, звичайно, розуміємо, що цього ніколи не станеться. Але якщо він почне або запропонує щось, що започаткує політичний процес, це вітатиметься", - заявив Геннадій Гатілов, постійний представник Росії при ООН у Женеві.

Крім того, Гатілов підкреслив, що переобрання Трампа "відкриває нові можливості" для діалогу між Росією та США, чого, на його думку, країнам не вистачало останніми роками.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Переговори України та РФ - новини за темою

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що переговори з РФ це не угода про мир, це примус країни-агресор до миру на базі міжнародного права. Він наголосив, що для України важливо встановити відносини з РФ на основі міжнародного права, яке чітко визначає, що можна обговорювати, а що — ні.

Як писав Главред з посиланням на генсека НАТО Марка Рютте, Україна має самостійно вирішувати, коли розпочати переговори з Росією щодо завершення війни. Альянс повинен продовжувати надавати Україні військову допомогу, щоб країна могла вести переговори з позиції сили.

На думку історика і дипломата Романа Безсмертного, те, що новообраний президент Сполучених Штатів може закінчити російську агресію проти України за 24 години - фантазія з оточення Трампа. Безсмертний впевнений, що, якщо почнеться торг щодо територій, це призведе до глобальної війни, "причому з гарантією і страховкою". Лише максимально посиливши Україну, можна закінчити війну.

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