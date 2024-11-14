РФ перейшла до нової тактики: ворог планує удари по АЕС і дамбах - Снєгирьов

Кремль хоче посилити тиск на військово-політичне керівництво України, тому вдається до нової тактики руйнувань.

https://glavred.net/ukraine/rf-pereshla-k-novoy-taktike-vrag-planiruet-udary-po-aes-i-dambam-snegirev-10614389.html Посилання скопійоване

Противник готовий і далі шантажувати Україну, провокуючи техногенні катастрофи / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

Ворог перейшов до створення штучних техногенних катастроф

Росія почала дуже небезпечну гру і шантаж України

Країна-агресор Росія на днях пошкодила дамбу Курахівського водосховища, після чого почала розганяти фейкову інформацію про нібито бажання підірвати інші гідротехнічні споруди силами ЗСУ.

Такі тези свідчать про те, що найімовірніше, сама РФ готує нові удари по важливих об'єктах України. Кремль у такий спосіб хоче змінити свою тактику, щоб посилити тиск на Україну, заявив в етері телеканалу FREEДОМ військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

відео дня

"Окрім військових цілей, російські окупанти перейшли до тактики створення штучних техногенних катастроф як на територіях, контрольованих Україною, так і на окупованих", - зазначив він.

Аналітик зауважив, що одразу після підриву дамби га Курахівському напрямку окупанти почали звинувачувати Україну в тому, що ЗСУ нібито атакували за допомогою безпілотників Запорізьку АЕС.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

"Це означає, що Російська Федерація перейшла до інформаційного та політичного шантажу, а також тиску на військово-політичне керівництво України через створення штучних техногенних катастроф. Це дуже небезпечний сценарій", - наголосив Снєгирьов.

Підрив Курахівської дамби - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що 11 листопада російські окупанти підірвали дамбу Курахівського водосховища, що у Донецькій області. Противник намагався пошкодити греблю протягом трьох місяців і тільки тепер йому це вдалося, однак, попри руйнування, уся вода з водосховища не витече.

Згодом стало відомо про наслідки пошкодження греблі Курахівського водосховища. З Курахівського водосховища вилилось 15 мільйонів кубометрів води, але, на щастя, села на річці Вовчій не затоплені.

Раніше також еколог Вадим Манюк повідомив, що попри підрив ворога дамби немає загрози для жителів берегової лінії річки Вовчої, адже анонсоване підняття рівня води на метр-півтора лише компенсує його падіння через спеку.

Читайте також про провокації РФ на ЗАЕС:

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред