В Одесі гримлять вибухи: місто масовано атакують ворожі БпЛА

Російські окупанти запустили ударні безпілотники по Одесі, повідомили в ОВА.

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/ Колаж: Главрел, фото: скріншот, Командування Об'єднаних Сил ЗС України, ua.depositphotos.com

Увечері 14 листопада в Одесі пролунали вибухи. Російські окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників по місту. Про це повідомив мер міста Генадій Труханов та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Близько 21:21 Повітряні сили України попередили про рух ворожих "шахедів" в напрямку Одеської області. Також військові розповіли, що в напрямку Білгород-Дністровського району рухається швидкісна ціль. Згодом мер Одеси повідомив, що у місті працює ППО.

"Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони. Лишайтеся в укриттях", - закликали в ОВА. відео дня

О 21:47 Труханов розповів, що в Одесі пролунав вибух. Він також додав, що в напрямку міста рухаються ще дві групи БпЛА.

"Центральна частина міста, будьте обережні!" - закликав він.

За словами Труханова, через ворожу атаку пошкоджено магістральний трубопровод теплопостачання. Одна з котелень міста вимушено припинила роботу.

"Атака триває! Лишайтеся в безпечних місцях", - наголосив Олег Кіпер о 22:35.

Що відомо про "шахеди" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 листопада Росія вперше за 73 дні атакувала Київ балістичними ракетами та використала стратегічну авіацію.

Росія здійснила комбіновану атаку по Україні 13 листопада, але не масовану, зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, росіяни використали крилаті та балістичні ракети, зокрема корейські KN-23, а також ударні дрони.

Військовий експерт Ігор Романенко заявив, що ці удари мають військово-політичне значення і можуть бути "репетицією" перед масованою атакою. Путін прагне тиснути на Україну та її союзників, готуючи їх до переговорів на своїх умовах через постійний терор.

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