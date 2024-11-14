Лікарі не давали термінів: улюблениця публіки Ада Роговцева опинилася в лікарні

Артистка опинилася на лікарняному ліжку і її донька повідомила про чудесне одужання актриси.

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Роговцева опинилася в лікарні/ колаж фото УНІАН

Що сказала дочка актриси:

Ада Роговцева опинилася в лікарні

Лікарі не давали термінів одужання

Артистка вже відіграла виставу в Одесі

Легенда української театральної сцени й улюблена актриса багатьох українців Ада Роговцева опинилася в лікарні.

Як повідомляє ТСН із посиланням на доньку артистки Катерину Степанкову, тиждень тому 87-річна акторка опинилася в лікарні. За словами жінки, лікарі не давали термінів одужання, тому народній улюблениці довелося скасовувати або переносити вистави на інші дати, через що їй було дуже прикро.

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"Знову я бачила диво. Мама. Ада Миколаївна. Я дивилася на сцену і вкотре не вірила своїм очам, що можна так опановувати себе, незважаючи на багато різних чинників! Тиждень тому мама була в лікарні. Було тяжко. Скасування і перенесення двох вистав. Неможливість відвідати "Землю поетів". І абсолютна невпевненість у подальших виставах і термінах одужання", - каже донька артистки.

За словами доньки, сталося диво і її мама швидко почала одужувати. Актриса навіть уже взяла участь в Одесі. Чому саме акторка змушена була звертатися по допомогу до лікарів - її донька не розкрила. Найімовірніше, в акторки виникли проблеми з серцем, адже Ада Роговцева лікувалася в Центрі Серця.

"Безмежно вдячна Борису Михайловичу Тодурову і Центру Серця за те, що вже стільки разів рятуєте і повертаєте на сцену мою маму! В Одесі Ада Миколаївна грала першу після відновлення виїзну виставу "Будьте, як удома", а я стояла за лаштунками та вкотре дивувалася її волі, її унікальній здатності переламувати себе у сценічній роботі, долати власний занепад заради служіння!" - ділиться донька акторки.

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Як раніше повідомляв Главред, легендарна українська артистка театру і кіно Ада Роговцева присвятила антрепризну виставу "Будьте як вдома" вбитому росіянами акторові Паші Лі.

Також раніше фанатка диктатора Путіна, акторка Оксана Сташенко - зірка "Повернення Мухтара" - вирішила в безсилій злості розсварити артистів Богдана Бенюка та Аду Роговцеву.

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Хто така Ада Роговцева Ада Роговцева - українська актриса театру і кіно. Герой України (2007), народна артистка СРСР (1978), лауреатка Державної премії УРСР імені Т.Г.Шевченка (1981), Державної премії України імені О.П.Довженка (2017). Як пише Вікіпедія, артистка має впевнену проукраїнську позицію. У 2014 році після анексії Криму Російською Федерацією, яка не визнана більшістю міжнародної спільноти[, і початку війни на Донбасі, вона назвала Росію державою-агресором. Неодноразово відвідувала з виступами передову ЗСУ на Донбасі в зоні проведення антитерористичної операції об'єднаних сил.

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