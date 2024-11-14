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Ніколи не гугліть ці слова: експерти назвали чотири фрази, які можуть нашкодити

Олена Кюпелі
14 листопада 2024, 21:05
360
Перехід за цими посиланнями може призвести до того, що хакери захоплять ваш комп'ютер.
Що насправді означає Google
Які фрази не можна гуглити / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Експерти, яких цитує The Daily Mail, виявили 4 поширені фрази, які вам ніколи не слід шукати в Google.

Які фрази не можна гуглити:

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Використовуючи техніку під назвою "SEO-отруєння", шахраї використовують результати пошуку Google, щоб заманити жертв, які нічого не підозрюють, на контрольовані ними веб-сайти.

Перехід за цими посиланнями може призвести до того, що хакери захоплять ваш комп'ютер, вкрадуть персональні дані і навіть можуть використовувати особисті дані з метою отримання викупу.

За словами Джейка Мура, глобального консультанта з кібербезпеки в ESET, SEO-отруєння - це тактика, яку використовують кіберзлочинці для маніпулювання результатами пошукової системи. Потім вони перенаправляють користувачів на шкідливі веб-сайти, які часто виглядають як справжні.

1. Номер служби підтримки клієнтів

За даними компанії з кібербезпеки TorGuard, шахраї часто купують рекламу для пошукових запитів, щоб їхні шкідливі сайти з'являлися у верхній частині сторінки результатів.

Оскільки більшість інтернет-користувачів вважають, що результати, які перебувають у верхній частині списку, є найправильнішими і найзаконнішими, люди переходять за цими посиланнями без зайвих сумнівів.

Засновник TorGuard Бен Ван Пелт каже, що шахраї часто використовують цю рекламу, щоб видавати себе за службу підтримки клієнтів законної компанії.

Коли клієнт телефонує за цим номером, замість того, щоб зателефонувати в компанію, яку він мав намір знайти, його зустрічає шахрай, готовий спробувати вкрасти його інформацію.

Щоб уникнути цих шахрайств, завжди шукайте номери служби підтримки клієнтів безпосередньо на офіційному сайті компанії, а не в результатах пошуку Google.

2. легкі кредити

Кіберзлочинці часто полюють за тими, хто перебуває у скрутному фінансовому становищі.

Шахраї сподіваються, що їхні жертви не будуть настільки перебірливими, коли побачать пропозицію, що здається надзвичайно вигідною для людини в скрутному становищі.

Отруюючи результати пошуку за такими ключовими словами, злочинці поміщають контрольовані ними веб-сайти високо в результатах пошуку Google.

Щойно хтось потрапив на сайт, шахраї спробують обманом змусити його надати свою банківську інформацію або завантажити шкідливе ПЗ на його комп'ютер.

3. "Google Authenticator"

У той час як більшість атак SEO-отруєння спрямовані на конкретні слова і фрази, деякі шахраї намагаються видавати себе за реальні продукти.

Зокрема, нещодавно кіберзлочинці почали націлюватися на інтернет-користувачів, які шукають додаток Google Authenticator.

Цей застосунок потрібен для входу в певні захищені сервіси та забезпечує двофакторну автентифікацію.

Хакери придбали шахрайську рекламу, яка просувала те, що здавалося законним посиланням на додаток. Перехід за цим посиланням приводив користувачів на хитро замаскований веб-сайт, який пропонував відвідувачеві встановити файл на свій комп'ютер.

Але замість встановлення Google Authenticator будь-хто, хто натискав "завантажити", насправді встановлював шкідливе ПЗ, призначене для крадіжки особистих даних з вашого пристрою.

4. Віагра

Експерти з кібербезпеки попередили користувачів інтернету бути обережними під час пошуку Віагри або інших подібних ліків в Інтернеті.

Цього року дослідники безпеки виявили, що тисячі веб-сайтів стали жертвами "фармацевтичного злому".

Під час цього злому злочинці зламують погано захищені веб-сайти WordPress і заповнюють їх посиланнями на підроблені сторінки, що рекламують підроблені версії фірмових фармацевтичних препаратів.

Оскільки Google реєструє ці посилання як позитивну ознаку того, що сайт є легітимним, сумнівні сайти виштовхують просто наверх сторінки результатів.

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Що відомо про Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована 1896 року, а також новинний вебсайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована 1982 року, шотландське видання було засновано 1947 року, а ірландське - 2006 року. Контент із газети з'являється на вебсайті MailOnline, хоча вебсайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

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