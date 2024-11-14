Цинічний шантаж: МЗС РФ погрожує вигнати спостерігачів МАГАТЕ з Запорізької АЕС

РФ може зупинити роботу фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії, якщо вважатиме таку роботу недоцільною.

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Місія МАГАТЕ може завершитись в будь-який момент / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Енергоатом

Коротко:

РФ погрожує зупинити роботу фахівців МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Країна-агресор звинувачує Україну в провокація на станції

Країна-агресор РФ, яка вважає тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію своїм ядерним об'єктом, погрожує вигнати звідти спостерігачів МАГАТЕ. Про це йдеться у заяві МЗС Росії, яка була оприлюднена 14 листопада.

У МЗС РФ пишуть, що начебто представники МАГАТЕ залишаються на ЗАЕС винятково з дозволу Росії, і їхню місію може бути завершено в будь-який момент.

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"Експерти Секретаріату перебувають на ЗАЕС на прохання самого гендиректора винятково за згодою уряду Російської Федерації й суворо доти, доки наша країна вважає їхнє перебування там виправданим", - йдеться в повідомленні.

РФ, як зазвичай, звинуватила Україну, яка нібито готує провокації на станції та проводить артилерійські обстріли.

"Завдання спеціалістів Секретаріату Агентства полягає у фіксуванні провокацій щодо станції та її персоналу з боку України, які продовжують здійснюватись і зараз. Останній приклад – масований артилерійський обстріл київським режимом, що мав місце 13 листопада.", - написали у відомстві МЗС країни-агресора.

Ситуація на Запорізькій АЕС - новини за темою

Аналітикиня дослідницького центру Atlantic Council Ольга Хакова наголошувала, що союзники України мають докласти максимум зусиль, щоб деокупувати Запорізьку АЕС або щонайменше домогтись, щоб російські окупанти полишили станцію. Хакова підкреслила, було щонайменше 150 зареєстрованих випадків значних порушень правил безпеки.

Під час своєї 68-ї сесії 65 голосами Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні". Як стверджується у резолюції, українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України.

Як раніше писав Главред з посиланням на аналітика Дмитра Снєгирьова, країна-агресор нещодавно пошкодила дамбу Курахівського водосховища, після чого почала розганяти фейкову інформацію про нібито бажання підірвати інші гідротехнічні споруди силами ЗСУ. Такі тези свідчать про те, що найімовірніше, сама РФ готує нові удари по важливих об'єктах України.

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Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

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