Бійці ЗСУ вийдуть з Курахового, але є один нюанс - Коваленко

Українські військові виснажать російських окупантів перед виходом з Курахового.

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Бійці ЗСУ вийдуть з Курахового / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, Главред

Про що говорить Коваленко:

Бійці ЗСУ вийдуть із Курахового

Українські військові виснажать росіян перед виходом із міста

Росіяни намагаються взяти у "кільце" Курахове в Донецькій області. Українські військові будуть вимушені вийти з міста. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко, повідомляє РБК-Україна.

Він переконаний, що нині у ЗСУ немає сил, щоб втримати Курахове.

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"Треба на це дивитись реалістично. Без ілюзій та фантазій. Ми не зможемо утримати Курахове в тій ситуації, в якій зараз воно перебуває", - сказав Коваленко.

Водночас він зазначив, що перед своїм виходом з міста українські захисники максимально виснажать росіяни, які наступають на цьому напрямку. Це не дасть ворогу змогу почати формувати умови для наступу на Покровськ до кінця року.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомляв, що російські окупанти намагаються захопити Курахове, вони проповзають у східні околиці міста.

Як повідомляв Главред із посиланням на пресофіцера 33-ї ОМБр Назара Войтенка, у Кураховому є загроза оточення, ситуація надскладна. При цьому він заявив, що поки що не йдеться про виведення українських військових із міста.

Військовий експерт Владислав Селезньов розповідав, що противник сформував північні лещата навколо нашого гарнізону в районі Курахового. За його словами, з півдня окупанти так само підтискають, відповідно, вони починають формування так званого плацдарму для подальших атак.

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