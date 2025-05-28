Важка боротьба: сестра покійної Фріске повідомила про хворобу

Коротко:
- Що сталося із сестрою Жанни Фріске
- Як вона перенесла хворобу
Рідна сестра покійної російської співачки Жанни Фріске - Наталія Фріске, яка мовчить про війну в Україні, повідомила про те, що серйозно хвора.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, вже певний час сестра Жанни Фріске страждає від високої температури і ломоти в усьому тілі.
Виявляється, що вона не може самостійно впоратися з недугою і їй довелося звернутися по кваліфіковану допомогу.
"Стикаюся з непростою ситуацією - поставили діагноз "гнійна ангіна". Доводиться пити антибіотики, і це важка боротьба... Три дні температура: то в холод, то в жар. Здається, ніби за мною женеться привид", - поділилася сестра покійної артистки.
Через сильний набряк горла їй важко ковтати та дихати.
"Давно мені не було так погано. Морозило весь день так, що мало не померла", - поділилася знаменитість.
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Зазначимо, як повідомляв Главред,нещодавно померла двоюрідна сестра Жанни Фріске Тетяна від раку, з яким вона боролася з 2022 року. Рідна сестра співачки розповідала про стан хворої родички.
А також раніше батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла втратити свідомість від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.
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Хто така Жанна Фріске?
Жанна Фріске - російська актриса ("Про що говорять чоловіки", "Нічна Варта", "Денна Варта"), співачка, ведуча. Колишня учасниця гурту "Блестящие". У 2015 році у віці 40 років померла від гліобластоми (неоперабельної пухлини головного мозку).
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