Просив відправити в хоспіс: батько Фріске розкрив бридку правду про Шепелєва

Телеведучий поїхав на море, коли помирала Жанна Фріске, а також просив батьків відправити її в хоспіс.

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Шепелєв просив відправити Фріске в Хоспіс / Колаж Главред, фото РосЗМІ

Коротко:

Про що розповів батько Жанни Фріске

Чого хотів Шепелєв для вмираючої співачки

Російський ведучий і колишній чоловік покійної співачки Жанни Фріске - Дмитро Шепелєв, який продовжує жити й працювати в країні-окупанті РФ і вперше дав велике інтерв'ю про хворобу та смерть співачки, розлютив її батька.

Як пише пропагандистське російське видання Стархіт, батько Жанни Фріске вивалив правду про свого зятя Шепелєва. Так, за словами телеведучого, він ізолював сина від мами і батька Фріске тому, що його хотіли водити по телешоу. Ведучий, нібито, стоячи на колінах, просив не втручатися хлопчика в дорослі проблеми.

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Тато Жанни в бесіді відповів на ці звинувачення.

"Ця людина навряд чи доб'ється чогось хорошого в житті, якщо не зміниться. Його зненавидять так, що він залишиться один... ну або з дамою, з якою живе. Шепелєв справді стояв переді мною на колінах і просив Жанну відправити в хоспіс. Ми з ним лаялися, Жанна вже не бачила, але чула. Я був проти, бо вдома за донькою доглядали. Зараз я б не вдарив його, але плюнув в обличчя - і він нехай зробить те саме, якщо я не правий", - підсумував Володимир Фріске.

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Раніше Главред розповідав, що Шепелєв поділився, як його син Платон підготувавсядо зйомок серіалу "Плакса". В інтерв'ю для пропагандистських росЗМІ Шепелєв зазначив, що Платон стер пальці в кров.

А також раніше батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла знепритомніти від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.

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