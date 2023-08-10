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Останні дні "блискучої": Жанну Фріске перед смертю прив'язували до ліжка

Анна Підгорна
10 серпня 2023, 16:17 оновлено 10 серпня, 16:17
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Батько Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки.
Жанна Фріске
Жанна Фріске перед смертю страждала жахливими ломками, згадує її батько / колаж: Главред, фото: instagram.com/friske_natalia

Російська співачка і акторка Жанна Фріске померла в червні 2015 року від гліобластоми - неоперабельної пухлини мозку, про яку вона дізналася через кілька місяців після народження єдиного сина Платона.

Рідні артистки ревно оберігають пам'ять про неї, і не так давно почали розкривати подробиці її хвороби. Так її батько, Володимир Борисович, розповів росЗМІ, що Жанна могла знепритомніти від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.

"Тому що лікарі сказали: якщо не будете прив'язувати, вона може зламати собі хребет. Так сильно крутило. Потім проходить напад, вона прокинеться і питає: "Ой, що зі мною сталося? Я нічого не відчувала". Вона втрачала свідомість перед цим", - ділиться моторошними спогадами Фріске-старший.

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Також Володимир Борисович розповів, що останні місяці співачка провела в батьківському домі - пухлина з лівої півкулі мозку поширилася на праву. Жанна стала втрачати зір, а потім впала в кому. У такому стані вона прожила три місяці, і померла, не приходячи до тями.

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