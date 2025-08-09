Дівчина актора Костянтина Темляка звинуватила його в насильстві та аб'юзі: важкий пост

Анастасія Соловйова розповіла про дикий аб'юз з боку актора Костянтина Темляка.

Костянтин Темляк кидався на сусіда / Колаж Главред, фото скріншот, Instagram/kostiatemliak

Коротко:

Що розповіла колишня дівчина актора

Як Костянтин Темляк відреагував

Колишня дівчина актора і волонтера Молодого театру Костянтина Темляка, фотографиня Анастасія Соловйова написала великий пост, де відверто розповіла про насильство і аб'юз.

На своїй сторінці в Instagram, вона написала, що довгі роки мовчала і терпіла таке ставлення до себе.

"Ніхто не має права виправдовувати насильство ні "поганим настроєм", ні "ревнощами", ні тим, що він "просто не стримався". Ніхто не знає, як це - жити в страху, коли людина, яка обіцяла тебе любити, перетворюється на джерело болю. Я нарешті наважуюся говорити. Не заради помсти. А щоб відчиститися. Щоб більше не повертатися до цієї теми щоразу, коли бачу тригер і розумію: я так і не сказала правду тоді, коли повинна була", - написала Анастасія Соловйова.

За словами Соловйової, вона мовчала через сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в неї - одна тисяча підписників, і недостатня кількість доказів насильства. "Тому що тягав здебільшого він мене за волосся, міг штовхнути і я падала, і синців не залишалося", - розповідає вона.

Дівчина також виставила правила, за якими вона мала жити.

Актор і військовослужбовець Костянтин Темляк звинувачується в тиранії / Фото Instagram/solovieva.nasty

А також вона опублікувала список дій, які її колишній коханий здійснював проти неї.

Актор і військовослужбовець Костянтин Темляк звинувачується в тиранії / Фото Instagram/solovieva.nasty

"За образом "талановитого актора", "захисника країни", "волонтера", "викладача" може ховатися вовк в овечій шкурі. Бо, можливо, зараз ця людина вчить ваших дітей акторської майстерності, дає поради з "високої сцени" і збирає оплески від тих, хто не знає, що вона робила в тиші чужих квартир", - каже вона.

"Я кажу це не зі злістю, а з надією, що тиша більше не прикриватиме насильство. Я не знаю, чи повністю вилікуюся. Бо вже пішов п'ятий рік, як я борюся щодня з тривожним розладом і депресією, яка вже хоча б накочує хвилями, а не залишається зі мною постійно. Можливо, цей біль залишиться зі мною назавжди. Але тепер він не мовчить - і я більше не сама з ним. Я розповіла, бо не хочу жити із соромом за чужі вчинки", - додала Соловйова.

Обережно, у пості є нецензурна лексика:

Сам актор уже відреагував на допис колишньої дівчини, де визнав себе винним і повідомив, що це був найстрашніший період його життя.

