Костянтин Грубич показав нове фото старшого сина-воїна після важкої травми

Український ведучий Костянтин Грубич показав нове фото свого сина - військовослужбовця Ярослава Грубича, який нещодавно дістав важке поранення і втратив праву руку.
Відповідним постом телеведучий поділився на своїй сторінці у Facebook.
Костянтин Грубич показав фото себе і свого сина - пара прогулювалася в парку. Захисник України виглядає усміхненим і спокійним. До слова, пост ведучий присвятив своєму дню народження - саме 20 серпня він святкує 57 років.
"Дякую Богу і мамі за життя! Дякую родині за буття! Дякую країні за відчуття! Дякую людям за прийняття! Щось мені підказує, що є щирі душі з бажанням привітати юного ветерана журналістики. Готовий вам допомогти в цьому. Вдруге в житті на свій день прошу донатити: у 55 збирав на дрони, а зараз хочу використати шанс і назбирати якусь суму на майбутню реабілітацію пораненого росіянами сина, бо мрію, щоб у нього з'явилася чинна нова права рука, без якої оператору і креатору не обійтися", - написав ведучий.
Як Костянтин Грубич відреагував на мобілізацію сина
У червні ведучий повідомив, що його син Ярослав приєднався до ЗСУ, це було його зважене рішення, про яке хлопець думав кілька років. Також Костянтин підкреслив, що з дружиною дуже переживали за сина.
Раніше Главред писав про те, як Костянтин Грубич згадав про те, як втратив свою дочку Олю. Ведучий поділився про те, як радісно і страшно йому, коли дочка приходить до нього у снах. Він ділиться, що з одного боку - там вона і все начебто добре, але слідом приходить розуміння, що це тільки сон і потрібно прокидатися і нести хрест батька, який поховав свою дитину.
Раніше також Костянтин Грубич розповів про те, що його син Ярослав приєднався до лав ЗСУ.
Про персону: Костянтин Грубич
Костянтин Володимирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) - журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" і "Твій День", повідомляє Вікіпедія.
