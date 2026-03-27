"Викреслив із життя": брат зірки "Кіборгів" став окупантом в армії РФ

Андрій Ісаєнко розповів, як його "рятували" родичі з Росії.

Андрій Ісаєнко — родина в РФ

Зірка фільму "Кіборги" розповів про кузена-окупанта

Чи є зв'язок між актором і родичами-росіянами

Відомий український актор Андрій Ісаєнко поділився інформацією про родичів, які живуть у Росії. Зірка фільму "Кіборги" та серіалу "Жіночий лікар" зізнався в інтерв’ю РБК-Україна, що його двоюрідний брат воює в російській армії.

За словами знаменитості, у країні-агресорі проживає багато його родичів, які радикально налаштовані проти України. Ісаєнко зізнався, що на початку повномасштабного вторгнення його кликали до РФ, тоді як його двоюрідний брат вирушив воювати у складі російської окупаційної армії.

Андрій Ісаєнко фільми

"У мене бабуся з Сибіру, і всі її родичі там залишилися. Вони налаштовані радикально проти України… Коли почалася повномасштабна війна, мені вони нічого не писали, бо я відразу відписав. Вони писали, щоб ми приїжджали до них, і вони нас врятують. У маминої сестри ще й син воює в армії Росії", — розповів Андрій.

Актор підкреслив, що відразу обірвав зв'язки з родичами в РФ і не шкодує про своє рішення.

Андрій Ісаєнко — стосунки з родичами з РФ

"Я спокійно викреслив людей зі свого життя, і все. До побачення. Це вже не родичі. Мені здається, що викреслити людину за її погані вчинки набагато легше. Це ніби людина сама допомагає викреслити себе з твого життя", — поділився Ісаєнко.

Раніше Главред повідомляв, що на Харківщині під час виконання бойового завдання загинув відомий український стендап-комік Артур Петров. Як повідомила дружина загиблого, трагедія сталася 18 березня в районі Куп'янська-Узлового під час евакуації поранених.

Також під час візиту до Далласа та зустрічі з подружжям Буш Олена Зеленська продемонструвала бездоганне почуття стилю. Образ був побудований на гармонійному поєднанні глибокого коричневого та ніжно-блакитного відтінків, що додало класичному виходу сучасної свіжості.

Вас може зацікавити:

Про особу: Андрій Ісаєнко Андрій Ісаєнко — український актор театру та кіно, Заслужений артист України (2021), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2022). З 2008 року — актор Київського академічного театру драми та комедії на лівому березі Дніпра, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші роботи: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" та ін.

