Дмитро Кулеба розповів, чим займається його 19-річний син

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - батько двох дітей. Його старшій дитині, синові Єгору, зараз 19 років. Подробицями про хлопця діяч поділився в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Кулеба-молодший зараз у Києві, здобуває вищу освіту. Повторювати кар'єру батька він не планує. За словами ексміністра, Єгор проходив військові курси і виявляє стійкий інтерес до цієї сфери діяльності.
"Єгор хоче стати кимось, пов'язаним із військовою професією. У деталі вдаватися не буду, але його тягне сектор безпеки й оборони", - розповів Дмитро Кулеба.
Про персону: Дмитро Кулеба
Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.
