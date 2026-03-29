Кравець розповіла правду про шлюб на тлі чуток про розлучення: "Ми змінили програмне забезпечення"

Олена Кравець розкрила подробиці сімейної кризи.

Олена Кравець чоловік — акторка розповіла про кризу в шлюбі

Уже понад двадцять років українська акторка Олена Кравець одружена з продюсером на ім'я Сергій. У цьому шлюбі народилося троє дітей — Марія (2003), Іван та Катерина (2016).

Останнім часом ходять чутки про проблеми у стосунках між Оленою та Сергієм. Говорили навіть про розлучення. Однак Кравець це заперечує: у розмові з Ігорем Заболотним вона розкрила правду про сімейну кризу.

"У мене не було розлучення. У мене були певні складнощі у стосунках, але я не можу це так маркувати, бо це не розлучення", - каже артистка. При цьому вона зазначила: коли пара доходить до певної точки, їхні стосунки значно змінюються. "То це можуть бути абсолютно нові люди. Ну, у мене так виходить. У мене відчуття, що ми дійсно змінили "програмне забезпечення", - додала Олена Кравець. Вона також натякнула, що криза між нею та Сергієм подолана - їм допомогло "певне дистанціювання".

Про персону: Олена Кравець Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".

