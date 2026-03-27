"Не міг вийти з дому": український танцюрист вперше розповів про проблеми з алкоголем

Євген Кот зізнався, що йому призначили транквілізатори та антидепресанти, однак це не дало відчутного результату.

Євген Кот випивав до двох пляшок вина перед сном

Відомий український хореограф Євген Кот вперше поділився особистою історією про складний період у своєму житті, пов'язаний із вживанням алкоголю. Про це Кот розповів у проєкті "Кейс".

За словами артиста, це сталося понад шість років тому: у період підготовки до участі в танцювальному проєкті разом із Ксенією Мішиною. Тоді він відчував сильний психологічний тиск, який супроводжувався панічними атаками.

Кот зізнався, що в той період йому призначили транквілізатори та антидепресанти, однак відчутного результату це не дало. У пошуках полегшення він почав вживати алкоголь — доходило до двох пляшок вина перед сном. Згодом стан тільки погіршився: тривожність посилилася, і йому стало складно навіть виходити з дому.

Хореограф також зазначив, що в якийсь момент замислювався відмовитися від участі в проєкті через свій стан.

"Мене посадили на транквілізатори та антидепресанти. Це ні х... не дало. Це на той момент, коли ти п'єш, тобі дає результат. Як тільки сходиш – дупа втричі гірша. Я закінчив курс і почав пити. Я місяць пив, хоча взагалі з алкоголем не дружу. Увечері пляшку або півтори-дві вина перед сном. І я вже потім не міг вийти з дому – у мене були панічні атаки", – згадав Кот.

Переломним моментом стало звернення до фахівця. За словами Кота, робота з психологом допомогла йому відновитися і повернути впевненість у собі.

Зараз артист веде більш збалансований спосіб життя: приділяє час родині та активно займається спортом. Саме це, за його словами, допомагає йому зберігати внутрішню енергію та стабільність.

Раніше Главред повідомляв, що українська реп-виконавиця Alyona Alyona відверто зізналася шанувальникам, що до неї повернувся важкий діагноз. Артистка, якій раніше діагностували депресію, вирішила не приховувати подробиць свого стану.

Також Ігор Кондратюк остаточно закрив питання свого багаторічного протистояння з Віталієм Козловським. Продюсер наголосив на тому, що артист публічно поширював недостовірні відомості про Кондратюка та його сина-військового.

Вас може зацікавити:

Про особу: Євген Кот Євген Кот — український хореограф, режисер-постановник, учасник і переможець шоу "Танцюють всі!" та "Танці з зірками", режисер-постановник номерів для шоу "Х-фактор" та "Україна має талант" на телеканалі СТБ. Актор першого плану 3D-шоу "Барон Мюнхгаузен" і "Вартові мрій". Суддя проекту "Україна має талант" 2021, повідомляє Вікіпедія.

