Ігор Кондратюк уперше розповів, чим займаються його діти під час війни

Кондратюк дуже обережно говорить про свою сім'ю.

https://glavred.net/stars/igor-kondratyuk-vpervye-rasskazal-chem-zanimayutsya-ego-deti-vo-vremya-voyny-10673438.html Посилання скопійоване

Ігор Кондратюк діти - хто вони і чим займаються / колаж: Главред, фото: instagram.com/kondratiuk_official

Читайте більше:

Що зараз роблять сини Ігоря Кондратюка

Яку освіту здобула його донька

Український музичний продюсер і шоумен Ігор Кондратюк уперше за довгий час дав коментар про своїх дітей. Він - батько синів Сергія і Данила та доньки Поліни.

В інтерв'ю для Oboz Кондратюк повідомив, що Сергій, старший син, зараз захищає Україну від окупантів. Він служить у лавах 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Сергій вступив на службу добровольцем у вересні 2023 року.

відео дня

Данило зараз працює. Рід діяльності другого сина шоумен розкривати не став. "Це все, що можу про них сказати", - заявив Ігор Кондратюк.

Сім'я Ігоря Кондратюка / instagram.com/kondratiuk_official

Данило і Поліна - діти Ігоря Кондратюка / instagram.com/kondratiuk_official

Більше інформації продюсер розкрив про доньку Поліну. Дівчина вирішила пов'язати своє життя з наукою - цієї весни вона закінчила Аризонський державний університет. Поліна є бакалавром за спеціальністю "Космічна інженерія". Кондратюк зізнався, що захоплення космосом донька перейняла від нього - в юності шоумен і сам вивчав три роки астрономію в КНУ імені Тараса Шевченка.

"Ми багато говорили про космос, дивилися документальні фільми. Що саме її надихнуло – краще запитати у неї. Але те, що вона максималістка і фанатка навчання – це точно", - зазначив музичний продюсер.

Ігор Кондратюк із донькою на її випускному з університету / instagram.com/kondratiuk_official

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що у Джамали вкрали сценічний костюм з Євробачення-2016, в якому співачка здобула перемогу на міжнародному музичному конкурсі.

Також стало відомо, що український співак Melovin переніс операцію. Він зізнався, що засмучений тим, що відкладав цю життєво важливу процедуру так довго.

Читайте також:

Хто такий Ігор Кондратюк? Ігор Кондратюк - український телевізійний ведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року - співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканалу СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред