Зірка "Жіночого лікаря" розповів про кримінальне минуле: "Строк шили"

Андрій Ісаєнко зізнався, як обставини ледь не поглинули його.

Андрій Ісаєнко біографія — актор розповів, чому міг опинитися у в'язниці

Зірка українських серіалів Андрій Ісаєнко зробив несподіване зізнання. У розмові з РБК-Україна актор розповів, що в минулому мав проблеми з законом.

У часи, коли він мешкав у Запоріжжі, Андрій працював на радіоринку. Його заарештували за розповсюдження піратської продукції — Ісаєнко загрожував тюремний термін, але, на щастя, йому вдалося зберегти свободу.

"Я і працював на радіоринку. І мені на цьому радіоринку ще й строк шили, грубо кажучи, за торгівлю піратськими дисками. Штраф заплатив. Не пам'ятаю, але якось вирулили. Зжалились наді мною", — згадує артист. Андрій Ісаєнко зазначив — на життєвому шляху людині можуть трапитися багато перешкод, здатних вплинути на долю. "Є багато факторів у житті будь-якої людини, які можуть повести не туди. Тули вперед і не зірвись", — додав він.

Про персону: Андрій Ісаєнко Андрій Ісаєнко - український актор театру і кіно, Заслужений артист України (2021), лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2022). З 2008 року - актор Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші роботи: "Жіночий лікар", "Нюхач", "Кіборги", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" тощо.

