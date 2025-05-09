Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Де дивитися Євробачення 2025 і коли виступить Україна: усі подробиці

Олена Кюпелі
9 травня 2025, 17:21
96
Главред зібрав усі подробиці про майбутній конкурс і фото неймовірних телеведучих цього року.
Євробачення 2025 - де і коли дивитися
Євробачення 2025 - де і коли дивитися / Фото eurovision.tv

Єврофани з усього світу затамували подих, адже залишився лише тиждень до грандіозної події Євробачення 2025. Цього року в Євробаченні братимуть участь 37 країн.

З новинок конкурсу - Чорногорія повертається в конкурс після дворічної перерви, а Молдова відмовилася від участі в конкурсі через проблеми з економікою. У фінал пройде 20 учасників.

У суботу, 17 травня відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025, на якому, сподіваємось, виступлять і представники від України гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray".

Цього року конкурс проходить у Санкт-Якобсхаллі в Базелі, Швейцарія, оскільки 2024 року перемогу здобули швейцарські небінарні виконавці Nemo з піснею The Code.

Де і коли дивитися Євробачення 2025

Перед великим фіналом 17 травня на учасників чекає відповідальний крок, а саме їм належить пройти ще два півфінали.

Перший півфінал відбудеться 13 травня у вівторок, а другий півфінал можна буде подивитися 15 травня, у четвер.

Трансляції на європейських сайтах розпочнуться о 22:00 за київським часом. Наживо подивитися конкурс можна в прямому ефірі на:

Коли виступить Україна

Україна виступатиме в першому півфіналі, 13 травня. Гурт Ziferblat виступить під номером 5.

Загалом у першому півфіналі виступить 15 країн-учасниць, а також країни, які потрапляють до фіналу Євробачення автоматично. Це Іспанія, Італія та Швейцарія, Британії, Франція та Німеччина.

1. Ісландія: VÆB - RÓA

2. Польща: Justyna Steczkowska - GAJA

3. Словенія: Klemen - How Much Time Do We Have Left

4. Естонія: Tommy Cash - Espresso Macchiato

5. Україна: Ziferblat - Bird of Pray

6. Швеція: KAJ - Bara Bada Bastu

7. Португалія: NAPA - Deslocado

8. Норвегія: Kyle Alessandro - Lighter

9. Бельгія: Red Sebastian - Strobe Lights

10. Азербайджан: Mamagama - Run With U

11. Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta L'Italia

12. Албанія: Shkodra Elektronike - Zjerm

13. Нідерланди: Claude - C'est La Vie

14. Хорватія: Marko Bošnjak - Poison Cake

15. Кіпр: Theo Evan - Shh

Коли відкриття Євробачення 2025 - "Бірюзовий килим"

Церемонія відкриття "Євробачення-2025" у Базелі відбудеться 11 травня. Цього разу бірюзовий килим буде рекордно довгим і почнеться біля історичної мерії Базеля, звідки представники 37 країн вирушать старовинними трамваями до виставкового центру Messe Basel.

Церемонія відкриття розпочнеться о 14:45 за київським часом і триватиме близько двох годин.

Трамвай у Базелі
Трамвай у Базелі / Фото Pixabay

Хто ведучі Євробачення 2025

Ведучими церемонії цьогоріч стануть Сандра Штудер, Мішель Гунцикер і Гейзел Брюггер.

Саме в такому складі вони проведуть фінал конкурсу 17 травня, а півфінали 13 і 15 травня модеруватимуть Штудер і Брюггер.

Еллісон Хейзел Брюггер - американська, німецька та швейцарська поетеса, комік, артистка кабаре та телеведуча.

"Для мене це мрія, яка збулася. Я продовжую думати про себе "о боже, я з маленького швейцарського селища, де всі знають усіх, і зараз я просто веду найбільше шоу Європи", - написала вона на своїй сторінці в Instagram, анонсуючи власну участь у шоу.

Еллісон Гейзел Брюггер
Еллісон Гейзел Брюггер / Фото Instagram/hazelsgonnahaze

Сандра Штудер - швейцарська телеведуча та співачка.

Штудер представляла Швейцарію на конкурсі пісні Євробачення 1991 року, який проводився в Римі. Виступаючи під сценічним ім'ям Сандра Сімо, вона посіла п'яте місце з піснею "Canzone per te", яку вона виконала італійською мовою.

"Дуже хвилююся! Дякую Євробаченню за цю неймовірну можливість стати частиною такої особливої подорожі. Не можу дочекатися, щоб відсвяткувати виступ на Євробаченні з усіма вами!" - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Сандра Штудер
Сандра Штудер / Фото Instagram/sandra_studer

Мішель Івонн Хунцикер - швейцарська та італійська телеведуча і колишня модель. У 2018 році вона провела музичний фестиваль Сан-Ремо на Rai 1 з Клаудіо Бальоні та П'єрфранческо Фавіно.

Мішель Гунцикер
Мішель Гунцикер / Фото Instagram/therealhunzigram

Хто є фаворитом на думку букмекерів

Група Ziferblat, яка представить Україну на Євробаченні, на жаль, почала втрачати своє місце (порівняно з минулим тижнем) у рейтингу букмекерів - наша країна опинилася на тринадцятому місці серед потенційних переможців. Незаперечним лідером конкурсу цього року вважають Швецію.

Прогнози букмекерів на 5 травня
Прогнози букмекерів на 5 травня / Фото eurovisionworld.com

Друге місце прогнозують Австрії, а третє - Франції.

Австрія

Франція

Хто озвучуватиме оцінки журі від України

Озвучувати оцінки від України цього року буде Jerry Heil, яка торік представляла Україну на конкурсі в дуеті з реперкою alyona alyona.

"Спікером України на "Євробаченні-2025" стане Jerry Heil! Співачка, авторка пісень, учасниця "Євробачення-2024" та членкиня Академії GRAMMY оголосить бали Національного журі України 17 травня під час гранд-фіналу в Базелі", - йдеться в повідомленні.

Хто озвучуватиме оцінки від України
Хто озвучуватиме оцінки від України / Фото Суспільне

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євробачення-2025 Нацвідбір на Євробачення 2025
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Полонені росіяни платитимуть податки в Україні: у Раді розповіли деталі

Полонені росіяни платитимуть податки в Україні: у Раді розповіли деталі

20:04Україна
Дощі литимуть майже весь день: синоптики назвали регіони

Дощі литимуть майже весь день: синоптики назвали регіони

19:19Синоптик
Встановлено особи причетних до підтримки РФ у війні з Україною генералів КНДР

Встановлено особи причетних до підтримки РФ у війні з Україною генералів КНДР

19:02Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Передавала допомогу": що відомо про стосунки Софії Ротару з росіянами

"Передавала допомогу": що відомо про стосунки Софії Ротару з росіянами

"Не все може виглядати очевидно": Денисенко в день розлучення зробила заяву

"Не все може виглядати очевидно": Денисенко в день розлучення зробила заяву

Гороскоп на завтра 10 травня: Тельцям - хороші новини, Терезам - відновлення сил

Гороскоп на завтра 10 травня: Тельцям - хороші новини, Терезам - відновлення сил

Вдарять заморозки -3 градуси: у яких областях України різко похолодає

Вдарять заморозки -3 градуси: у яких областях України різко похолодає

Будуть заморозки, литимуть дощі: лише у 2 областях у вихідні очікується суха погода

Будуть заморозки, литимуть дощі: лише у 2 областях у вихідні очікується суха погода

Останні новини

20:04

Полонені росіяни платитимуть податки в Україні: у Раді розповіли деталі

19:53

Від козаків до ЗСУ: історик розповів, що об'єднує українське військоВідео

19:39

"У Дніпрі": Максим Галкін висловився про втрату рідної людини

19:37

Швидко і до блиску: як очистити деко від застарілого жиру та нагаруВідео

19:28

"Салатний набір" почав різко дешевшати: що буде з цінами на овочі далі

Чи зірве Україна Путіну парад 9 травня: Жданов – про удари по Москві та загрозу "Орєшніка" для КиєваЧи зірве Україна Путіну парад 9 травня: Жданов – про удари по Москві та загрозу "Орєшніка" для Києва
19:19

Дощі литимуть майже весь день: синоптики назвали регіони

19:10

Друге передування Перемоги скасовується: скільки воюватиме Путін?Погляд

19:02

Встановлено особи причетних до підтримки РФ у війні з Україною генералів КНДР

18:38

Безкоштовно, але не всюди - де пенсіонери мусять платити за проїзд у 2025 році

Реклама
18:37

Проректор будував не лише кар’єру: ДБР розслідує зловживання в академіїВідео

18:35

Запаси закінчуються: ціни на торішній овоч рвонули вгору

18:31

"Політична штука": Потап російською мовою зробив заяву від імені українців

18:28

"Дається легко": Юрій Великий розповів, як йому пародіювати Зеленського

18:21

ЗСУ звільнили важливий плацдарм: у Силах оборони розкрили нові подробиці

18:18

Україна і РФ можуть домовитись про 30-денне перемир'я: канцлер Німеччини назвав дату

18:11

Як розморозити морозилку за 10 хвилин: лайфхак, про який знають одиниціВідео

17:54

"Купили" за 1 гривню: ЄСПЛ розгляне скаргу Коломойського щодо націоналізації ПриватБанку

17:35

"Тотальний сюр": клієнти скаржаться, що ПриватБанк "з'їдає" і не повертає гроші

17:34

Україні не обіцяли членства в НАТО в рамках угоди про закінчення війни - Рютте

17:31

Буде масштабування бойових дій: експерт назвав терміни загострення на фронті

Реклама
17:21

Де дивитися Євробачення 2025 і коли виступить Україна: усі подробиціВідео

17:19

Суворі заборони 10 травня: що потрібно зробити з червоною ниткою цього дня

17:18

В Угорщині заявили про те, що знайшли "шпигунів" і вислали українських дипломатів

17:14

Задача ПДР для найуважніших: як водії повинні проїхати кругове перехрестяВідео

16:54

Як Росія вкрала в України гімн: письменник вразив правдою

16:22

"Врізав" 5-бальний шторм: коли закінчиться затяжна магнітна буря

16:18

Садівників закликали поливати троянди молоком: яка причина

16:17

Китай допомагає РФ воювати проти України: у Раді висунули гучне звинувачення

16:15

Долар раптово пішов на зліт: яким буде курс валют з 12 травня

16:12

"Історичне рішення": ЄС виділяє 1,9 млрд євро на військову підтримку України

16:00

Чим відіпрати траву з джинсів: покрокова інструкція, щоб плями зникли безслідноВідео

15:55

В ЄС відповіли, чи є шанс обійти вето Угорщини щодо членства України

15:41

Ціна на популярний овоч в Україні обвалилася на 12%: у чому підводний камінь

15:34

Залізо тут ні до чого: що означає, якщо яблуко швидко темнієВідео

15:24

РФ стягує сили до кордонів країн Балтії: розвідка попередила про загрозу війни

15:19

РФ треба покарати так само, як нацистів після Другої світової - Зеленський

15:16

Ціни злетіли на 17% за тиждень: в Україні раптово дорожчає ключовий овоч

14:48

Шоколадом доверху чи знизу: виявилось, що люди все життя їли печиво неправильно

14:41

"Вважала селючкою і їй подобався мій чоловік": Фреймут рознесла Машу ЄфросинінуВідео

14:34

Бур’ян просто зникне: як позбутися кульбаб на ділянці

Реклама
14:33

Найкращий голова СБУ за період незалежності - експерт про присвоєння Малюку звання "Герой України"

14:26

Україна викрила шпигунів з Угорщини: в МЗС прокоментували причетність країни

14:21

РФ скидала бомби навіть під час параду Путіна: деталі ударів по Сумщині

14:17

Як уберегти сім'ю від хвороб 10 травня: яке свято і день ангела

14:04

$5 тисяч штрафу за годування котів: чому любов до тварин може привести до суду

13:54

Вдарять заморозки -3 градуси: у яких областях України різко похолодає

13:47

Замислююся: Тимур Мірошниченко заговорив про завершення кар'єри ведучого Євробачення

13:42

Чи можна дитині святкувати 9 років – відповідь священникаВідео

13:36

В Німеччині налаштовані рішуче: Мерц пригрозив Путіну "ударом" за Україну

13:20

"Накриває площу": Світан назвав головну небезпеку ракети "Орешник"

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти