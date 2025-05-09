Де дивитися Євробачення 2025 і коли виступить Україна: усі подробиці

Єврофани з усього світу затамували подих, адже залишився лише тиждень до грандіозної події Євробачення 2025. Цього року в Євробаченні братимуть участь 37 країн.
З новинок конкурсу - Чорногорія повертається в конкурс після дворічної перерви, а Молдова відмовилася від участі в конкурсі через проблеми з економікою. У фінал пройде 20 учасників.
- Де і коли дивитися Євробачення 2025
- Коли виступить Україна
- Коли відкриття Євробачення 2025
- Хто ведучі Євробачення 2025
- Хто є фаворитом на думку букмекерів
- Хто озвучуватиме оцінки журі від України
У суботу, 17 травня відбудеться гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2025, на якому, сподіваємось, виступлять і представники від України гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray".
Цього року конкурс проходить у Санкт-Якобсхаллі в Базелі, Швейцарія, оскільки 2024 року перемогу здобули швейцарські небінарні виконавці Nemo з піснею The Code.
Де і коли дивитися Євробачення 2025
Перед великим фіналом 17 травня на учасників чекає відповідальний крок, а саме їм належить пройти ще два півфінали.
Перший півфінал відбудеться 13 травня у вівторок, а другий півфінал можна буде подивитися 15 травня, у четвер.
Трансляції на європейських сайтах розпочнуться о 22:00 за київським часом. Наживо подивитися конкурс можна в прямому ефірі на:
- телеканалі "Суспільне Культура";
- офіційному сайті "Суспільне. Євробачення";
- YouТube-каналі "Суспільне мовлення ";
- офіційному сайті Євробачення.
Коли виступить Україна
Україна виступатиме в першому півфіналі, 13 травня. Гурт Ziferblat виступить під номером 5.
Загалом у першому півфіналі виступить 15 країн-учасниць, а також країни, які потрапляють до фіналу Євробачення автоматично. Це Іспанія, Італія та Швейцарія, Британії, Франція та Німеччина.
1. Ісландія: VÆB - RÓA
2. Польща: Justyna Steczkowska - GAJA
3. Словенія: Klemen - How Much Time Do We Have Left
4. Естонія: Tommy Cash - Espresso Macchiato
5. Україна: Ziferblat - Bird of Pray
6. Швеція: KAJ - Bara Bada Bastu
7. Португалія: NAPA - Deslocado
8. Норвегія: Kyle Alessandro - Lighter
9. Бельгія: Red Sebastian - Strobe Lights
10. Азербайджан: Mamagama - Run With U
11. Сан-Марино: Gabry Ponte - Tutta L'Italia
12. Албанія: Shkodra Elektronike - Zjerm
13. Нідерланди: Claude - C'est La Vie
14. Хорватія: Marko Bošnjak - Poison Cake
15. Кіпр: Theo Evan - Shh
Коли відкриття Євробачення 2025 - "Бірюзовий килим"
Церемонія відкриття "Євробачення-2025" у Базелі відбудеться 11 травня. Цього разу бірюзовий килим буде рекордно довгим і почнеться біля історичної мерії Базеля, звідки представники 37 країн вирушать старовинними трамваями до виставкового центру Messe Basel.
Церемонія відкриття розпочнеться о 14:45 за київським часом і триватиме близько двох годин.
Хто ведучі Євробачення 2025
Ведучими церемонії цьогоріч стануть Сандра Штудер, Мішель Гунцикер і Гейзел Брюггер.
Саме в такому складі вони проведуть фінал конкурсу 17 травня, а півфінали 13 і 15 травня модеруватимуть Штудер і Брюггер.
Еллісон Хейзел Брюггер - американська, німецька та швейцарська поетеса, комік, артистка кабаре та телеведуча.
"Для мене це мрія, яка збулася. Я продовжую думати про себе "о боже, я з маленького швейцарського селища, де всі знають усіх, і зараз я просто веду найбільше шоу Європи", - написала вона на своїй сторінці в Instagram, анонсуючи власну участь у шоу.
Сандра Штудер - швейцарська телеведуча та співачка.
Штудер представляла Швейцарію на конкурсі пісні Євробачення 1991 року, який проводився в Римі. Виступаючи під сценічним ім'ям Сандра Сімо, вона посіла п'яте місце з піснею "Canzone per te", яку вона виконала італійською мовою.
"Дуже хвилююся! Дякую Євробаченню за цю неймовірну можливість стати частиною такої особливої подорожі. Не можу дочекатися, щоб відсвяткувати виступ на Євробаченні з усіма вами!" - написала вона на своїй сторінці в Instagram.
Мішель Івонн Хунцикер - швейцарська та італійська телеведуча і колишня модель. У 2018 році вона провела музичний фестиваль Сан-Ремо на Rai 1 з Клаудіо Бальоні та П'єрфранческо Фавіно.
Хто є фаворитом на думку букмекерів
Група Ziferblat, яка представить Україну на Євробаченні, на жаль, почала втрачати своє місце (порівняно з минулим тижнем) у рейтингу букмекерів - наша країна опинилася на тринадцятому місці серед потенційних переможців. Незаперечним лідером конкурсу цього року вважають Швецію.
Друге місце прогнозують Австрії, а третє - Франції.
Австрія
Франція
Хто озвучуватиме оцінки журі від України
Озвучувати оцінки від України цього року буде Jerry Heil, яка торік представляла Україну на конкурсі в дуеті з реперкою alyona alyona.
"Спікером України на "Євробаченні-2025" стане Jerry Heil! Співачка, авторка пісень, учасниця "Євробачення-2024" та членкиня Академії GRAMMY оголосить бали Національного журі України 17 травня під час гранд-фіналу в Базелі", - йдеться в повідомленні.
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