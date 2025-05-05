Євробачення-2025: Україна втрачає позиції за прогнозами букмекерів

Перемога на Євробаченні 2025 року може дістатися рекордсмену конкурсу.

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Євробачення-2025 прогноз - яке місце займе Ziferblat на Євробаченні / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

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Яке місце Ziferblat можуть посісти на конкурсі

Ілюмінацію від сцени, на якій за тиждень відбудеться Євробачення-2025, уже практично видно неозброєним поглядом. Єврофани застигли в передчутті, а прогнози на переможців і місця у фіналі стають дедалі відчайдушнішими.

Гурт Ziferblat, який представить Україну на Євробаченні, на жаль, почав втрачати своє місце (порівняно з минулим тижнем) у рейтингу букмекерів - наша країна опинилася на тринадцятому місці серед потенційних переможців. Незаперечним лідером конкурсу цього року вважають Швецію.

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Також Україна опустилася на одну позицію в рейтингу, як місця розподіляться у фіналі. Ні в кого немає сумнівів, що Ziferblat блискуче виступить у першому півфіналі та проб'ється до гранд-фіналу. Однак ще минулого тижня нашим конкурсантам пророкували 7 місце, а зараз - уже 8: Естонія з восьмого місця піднялася на шосте, тим самим відтіснивши Україну та Фінляндію.

Шанси України на перемогу на Євробаченні-2025 / eurovisionworld.com

Яке місце Україна посяде у фіналі Євробачення-2025 / eurovisionworld.com

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, про що пісня "Bird of Pray", з якою переможці Нацвідбору-2025, український гурт Ziferblat, поїдуть на Євробачення в Базель у травні.

Також Тіна Кароль, яка брала участь у Євробаченні 2006 року і була музичним продюсером Національного відбору 2025-го, розкрила умови, за яких готова знову поїхати на Євробачення від України.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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