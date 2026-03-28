Кейт і Вільям готуються прийняти важливе рішення щодо дітей

Олена Кюпелі
28 березня 2026, 14:15
Принц і принцеса Уельські замислилися над майбутнім своїх дітей в Англії.
Принц Вільям і Кейт Міддлтон із принцесою Шарлоттою

Принцеса і дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон ретельно обмірковує варіанти вибору майбутніх шкіл для своїх дітей і, можливо, звертається за порадою до довірених друзів.

Як пише HELLO, Мелані Сандерсон, головний редактор The Good Schools Guide, стверджує, що королівська пара, ймовірно, звертається за порадою до свого близького кола спілкування, особливо до тих, у кого є старші діти, зважуючи найкращі варіанти для принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

Кейт Міддлтон стурбована майбутнім дітей

Принц Джордж, 12 років, принцеса Шарлотта, 10 років, і принц Луї, 7 років, всі навчаються в одній школі, Ламбрук.

Принц Вільям і Кейт, які обоє особисто познайомилися з британською системою шкіл-інтернатів — Вільям в Ітонському коледжі, а Кейт у Мальборо-коледжі — зараз зосереджені на Джорджі, який навчається в останньому класі підготовчої школи.

"Я думаю, ми знаємо, що в усіх цих школах є люди, близькі до королівської сім'ї, — додала Мелані. — І, звичайно, багато хто з них теж там навчався. Я припускаю, що у них є короткий список шкіл, які вони завжди тримали в голові, а потім вони відвідують ці школи, щоб побачити, яка реальність на місцях, і скласти уявлення, тому що в таких речах потрібно покладатися на свою інтуїцію".

Принц Вільям і Кейт Міддлтон — відповідальні батьки

Мелані також підкреслила, що це свідчить про підхід Вільяма та Кейт до виховання дітей, сказавши: "Ще один цікавий момент, який, як мені здається, свідчить про те, як вони хочуть виховувати дітей, полягає в тому, що, я думаю, вони хочуть, щоб у дітей був вибір. Я не думаю, що вони хочуть, щоб їхні діти відчували, що існує лише визначений шлях. Звичайно, певною мірою це так, але я думаю, вони хочуть, щоб діти відчували, що у них теж є право голосу, і вони хочуть чути їхню думку".

Про особу: Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

