"Ця особа": путіністку Собчак у Росії назвали дияволом

Коротко:
- Якими словами в РФ назвали Собчак
- Чому її так назвали
Російський музичний продюсер і музикант Володимир Кисельов назвав путіністку Ксенію Собчак "виродком" та ще кількома неприємними епітетами.
Як пишуть російські пропагандисти, він згадав батька Собчак і в цьому зв'язку саму путіністку.
"Знаючи про його ставлення до неї, думаю, що для нього це був би шок. Я про цю особу, про яку ви говорите, можу сказати тільки одне — це виплодок, ось просто диявольщина", — заявив Кисельов.
Він також вважає, що Собчак лише самостверджується за рахунок інших. Як приклад він навів гучну історію з арештом її співробітників.
"Посадити своїх співробітників у в'язницю і літати, пурхати на балах… Жити собі на втіху, несучи на собі гріх… Вона взагалі розуміє, що рідні цих постраждалих хлопців, вони ж її в церкві проклинають?" — дивується Кисельов.
Про особу: Ксенія Собчак
Ксенія Собчак — російська журналістка, пропагандистка, теле- та радіоведуча, актриса, сценаристка, продюсерка кіно та телебачення. Дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака та сенаторки Людмили Нарусової.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред