Американський мільйонер і відома психологиня втратили 15-річного сина

Рональд Перельман втратив свого 15-річного сина.

Помер син мільйонера Рональда Перельмана

Сьогодні, 27 березня, стало відомо про те, що помер 15-річний син інвестора і філантропа Рональда Перельмана та психіатра доктора Анни Чапман.

Як пише Page Six, за наявними даними, обдарований підліток помер у вівторок ввечері на острові Сен-Мартен. Припускається, що його смерть пов'язана з давньою проблемою зі здоров'ям.

Представник Перельмана відмовився від коментарів.

"Він був добрим, розумним хлопчиком", — сказав джерело. "Дуже розумним — він був сином свого батька".

83-річний мільярдер, який володіє холдинговою компанією MacAndrews & Forbes, і Чапман одружилися у 2010 році. Того ж року вони оголосили, що чекають на Оскара від сурогатної матері.

"На шляху до цього моменту у нас були деякі труднощі, і ми обоє в захваті", — сказала Чапман тоді.

"Вони обоє давно хотіли дитину", — сказав нам тоді джерело. "Друзі кажуть, що ніколи не бачили Рональда таким щасливим і задоволеним".

Перельман заробив статки в 1980-х роках завдяки інвестиціям, можливо, найвідомішою з яких є бренд засобів для догляду за волоссям Revlon, і став одним із провідних філантропів міста.

Серед установ, що носять ім'я Рональда О. Перельмана, — Центр невідкладної допомоги та відділення дерматології NYU Langone Health, Інститут серця в NewYork-Presbyterian і Центр репродуктивної медицини в Weill Cornell.

У 2012 році Перельман і Чапман стали батьками другої дитини за допомогою сурогатної матері.

Про особу: Рональд Перельман Рональд Перельман — американський банкір, бізнесмен, інвестор і філантроп. Компанія MacAndrews & Forbes Incorporated інвестувала в компанії, що мають інтереси в таких галузях, як продукти харчування, сигари, лакриця, косметика, автомобілі, фотографія, телебачення, товари для кемпінгу, безпека, ігри, ювелірні вироби, банки та видавництво коміксів.

