Каньє Вест ошелешив заявою про інтим із родичем

Коротко:
- Яку скандальну заяву зробив Каньє Вест
- Як це стосується його двоюрідного брата
Американський репер Каньє Вест, який нещодавно потрапив у скандал через свою появу на церемонії вручення Греммі з голою дружиною, оскандалив себе новою заявою.
Репер стверджує, що у нього були кровозмісні стосунки зі своїм двоюрідним братом, коли вони були дітьми, пише Page Six.
47-річний репер зробив зізнання в понеділок на каналі X, випустивши фрагмент музичного кліпу на нову пісню під назвою "Cousins".
"Ця пісня називається COUSINS про мого кузена, який сидить у в'язниці довічно за вбивство вагітної жінки через кілька років після того, як я сказав йому, що ми більше не будемо "дивитися порнографічні журнали разом", - сказав він своїм підписникам.
"Можливо, це моя вина, що я показав йому ті брудні журнали, коли йому було 6 років, а потім ми розіграли те, що побачили", - додав він.
За словами Веста, він знайшов "брудні журнали" в шафі своєї покійної матері, Донди Вест, яку він нещодавно назвав лесбійкою.
"Мене звати Йе, і я робив непристойні дії (неценз, - авт.) у своїх кузенів, поки мені не виповнилося 14", - завершив він свій допис, додавши: "Твіт надіслано".
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Главред писав раніше про те, що репер Jay Z відвідав прем'єру мультфільму Mufasa разом зі своєю сім'єю. Його дружина Бейонсе, її мати Тіна Ноулз і їхня дочка Блю Айві стояли поруч із репером, коли вони йшли червоною доріжкою. Він був одягнений у простий темно-коричневий костюм із білою сорочкою на ґудзиках і чорною краваткою.
Раніше також Бейонсе розплакалася, коли її старша дочка Блу озвучувала популярний фільм "Муфаса".
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