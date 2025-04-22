Каньє Вест ошелешив заявою про інтим із родичем

Скандальний репер пробив чергове дно своїми заявами.

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Каньє Вест не перестає дивувати / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Яку скандальну заяву зробив Каньє Вест

Як це стосується його двоюрідного брата

Американський репер Каньє Вест, який нещодавно потрапив у скандал через свою появу на церемонії вручення Греммі з голою дружиною, оскандалив себе новою заявою.

Репер стверджує, що у нього були кровозмісні стосунки зі своїм двоюрідним братом, коли вони були дітьми, пише Page Six.

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Каньє Вест / ua.depositphotos.com

47-річний репер зробив зізнання в понеділок на каналі X, випустивши фрагмент музичного кліпу на нову пісню під назвою "Cousins".

"Ця пісня називається COUSINS про мого кузена, який сидить у в'язниці довічно за вбивство вагітної жінки через кілька років після того, як я сказав йому, що ми більше не будемо "дивитися порнографічні журнали разом", - сказав він своїм підписникам.

Каньє Вест / ua.depositphotos.com

"Можливо, це моя вина, що я показав йому ті брудні журнали, коли йому було 6 років, а потім ми розіграли те, що побачили", - додав він.

За словами Веста, він знайшов "брудні журнали" в шафі своєї покійної матері, Донди Вест, яку він нещодавно назвав лесбійкою.

"Мене звати Йе, і я робив непристойні дії (неценз, - авт.) у своїх кузенів, поки мені не виповнилося 14", - завершив він свій допис, додавши: "Твіт надіслано".

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Главред писав раніше про те, що репер Jay Z відвідав прем'єру мультфільму Mufasa разом зі своєю сім'єю. Його дружина Бейонсе, її мати Тіна Ноулз і їхня дочка Блю Айві стояли поруч із репером, коли вони йшли червоною доріжкою. Він був одягнений у простий темно-коричневий костюм із білою сорочкою на ґудзиках і чорною краваткою.

Раніше також Бейонсе розплакалася, коли її старша дочка Блу озвучувала популярний фільм "Муфаса".

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