Бейонсе поділилася розкішним фото старшої доньки

Дочка Бейонсе і Джей Зі виросла справжньою красунею, копією своєї мами.

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Бейонсе та її чоловік вивели доньку у світ / Колаж Главред, фото Instagram/beyonce

Ви дізнаєтеся:

Який вигляд має донька Бейонсе

На якому заході вона з'явилася

Американський репер Jay Z відвідав прем'єру мультфільму Mufasa разом зі своєю сім'єю.

На своїй сторінці в Instagram, його дружина Бейонсе, її мати Тіна Ноулз і їхня дочка Блю Айві стояли поруч із репером, коли вони йшли червоною доріжкою. Він був одягнений у простий темно-коричневий костюм з білою сорочкою на ґудзиках і чорною краваткою.

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Поруч із Jay Z була їхня 12-річна донька пари Блю Айві. Юна танцівниця приголомшила своїм шикарним виглядом. Вона з'явилася поруч із батьками в металевій сукні, яка мала більш бальну структуру і вищий, але все ще без бретелей, виріз. Вона заплела волосся в коси і прикрасила їх кількома кільцями. У Блю був більш яскравий макіяж з рум'янцем на щоках і яскравою помадою на губах.

Бейонсе також написала: "Моє прекрасне малятко. Це твій вечір. Ти багато працювала і виконала таку прекрасну роботу, озвучуючи Кіару. Твоя сім'я не може бути більш гордою. Продовжуй сяяти".

Сім'я позувала для фотографій близько одна до одної, обійнявшись. Вихід відбувся після того, як на Джей Зі було подано скаргу, в якій стверджувалося, що він вчинив сексуальне насильство над 13-річною дівчинкою разом із Шоном "П. Дідді" Комбсом - звинувачення, яке вони обидва заперечували.

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Зазначимо, раніше Главред писав про те, що Бейонсе виклала низку фотографій, де показала свій новий імідж і навіть сфотографувалася разом зі своїм чоловіком, репером Джей Зі.

Раніше також Бейонсе на своїй сторінці в Instagram, розповіла, з чого починалася її кар'єра. За словами суперзірки, вона починала виступати в перукарні, де працювала її мама. Співачка показувала себе перед клієнтами салону.

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Хто така Бейонсе Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child. У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.

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