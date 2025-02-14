Після "голого" Греммі: Каньє Вест і його дружина розлучаються

Вест - який тепер зветься Йе - вважає, що Цензорі "повернеться до нього".

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Каньє Вест може залишитися холостяком/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Що говорять джерела про розлучення Веста

Хто став ініціатором розлучення

Американський репер Каньє Вест, який днями потрапив у скандал через свою появу на церемонії вручення Греммі з голою дружиною, і Бьянка Цензорі розходяться після двох років шлюбу.

Про це стало відомо Page Six.

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"Їй набридло. Футболка зі свастикою (яку він продавав) стала останньою краплею. Вона сказала йому, що вона не така, і що вона не може бути пов'язана з цим", - повідомляє інсайдер. "Він каже, що має над нею владу, а потім продає ці футболки. Це кидає на неї тінь, і вона не хоче брати участь у цьому цирку", - додав він.

Однак інсайдер зазначає, що Вест - який тепер зветься Йе - вважає, що Цензорі "повернеться до нього" в якийсь момент, як це було в минулому, і що розлучення наразі не неминуче.

"Він каже, що вона просто "злиться на нього", - говорить джерело, - "але зараз вона сказала йому, що з нею все скінчено".

Представник пари спростував повідомлення про підготовку до розлучення, частково заявивши The Hollywood Reporter у четвер: "Йе і Б'янка перебувають у Лос-Анджелесі, збираються разом провести День святого Валентина".

"Оголошення про їхнє особисте життя виходитимуть від них самих", - продовжив представник, - "а не від непідтверджених чуток у таблоїдній пресі".

Однак інші видання повідомили, що Вест, 47 років, і Цензорі, 30 років, уже домовилися про післяшлюбну угоду, в якій Цензорі отримає 5 мільйонів доларів і дозвіл на проживання в будинку засновника Yeezy в Лос-Анджелесі вартістю 35 мільйонів доларів.

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Як раніше повідомляв Главред, Каньє Вест багато чого сказав під час своєї нещодавньої появи в програмі Download. Репер розповів про свою кар'єру, свої досягнення і своє психічне здоров'я.

Раніше 21-річна дочка Біла Гейтса підтвердила роман з онуком легендарного музиканта. Фібі з'явилася на свій випускний із престижного університету в компанії спадкоємця іменитого сімейства.

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Хто такий Каньє Вест? Каньє Вест - американський репер, музичний продюсер, автор пісень, звукорежисер і дизайнер. Володар 24 премій "Греммі", творець бренду одягу Yeezy. Відомий своїми скандальними і суперечливими висловлюваннями в публічному просторі та соціальних мережах.

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