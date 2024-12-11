Бейонсе розплакалася, слухаючи свою доньку: що сталося

Зворушливий момент потрапив на відео.

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Бейонсе розплакалася через доньку / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Дочка Бейонсе озвучила персонажа

Горда мама Бейонсе пустила сльозу

Американська співачка Бейонсе розчулилася, спостерігаючи, як її старша дочка Jay-Z, Блю Айві, записують озвучку для нового фільму "Муфаса: Король Лев".

"Ми тут записуємо "Короля Лева"", - сказала співачка, сидячи поруч із 12-річною дівчинкою у відео, опублікованому в Instagram "Good Morning America" у вівторок.

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На відео, 43-річна Бейонсе і Блю - які озвучують Налу і принцесу Кіару відповідно в приквелі - перебувають у студії, де вони записують у різних кімнатах навпроти одна одної з навушниками.

"Не дивись на мене", - каже дівчинка-підліток своїй мамі, яка відповідає: "Я нічого не можу із собою вдіяти. Ти просто занадто гарна, дівчинко. Я буду тут, заплющивши очі".

Потім Блю поділилася, що вона все ще в шоці від того, що її знімуть у фільмі Disney. "Якби я, наприклад, сказала собі раніше, що буду зніматися у фільмі, я б собі ніколи не повірила", - сказала вона, а 32-разова володарка премії "Греммі" додала: "Ну, так і є, дівчинко. Ти є!"

Потім Бейонсе почала плакати, розповідаючи про те, як незвично було вперше почути голос своєї дочки в записі. "Побачити Блю в ролі Кіари і почути, як її голос звучить з цього персонажа...", - сказала вона.

"Дайте мені секунду, тому що я все ще просто - я не можу повірити, що це моя дитина!" - сказала мама трьох дітей, витираючи сльози.

"Це так дивно", - розчулилася вона.

Бейонсе сказала, що було "дуже важко зосередитися" після того, як вона так розчулилася, спостерігаючи за Блю в дії.

"Я подумала: "Зачекайте. Зачекайте, хлопці. Ви всі повинні дати мені секунду. Я повинна це переварити. Я так пишаюся нею", - випалила вона, перш ніж її інша дочка, Румі, 7 років, увійшла в кадр і ніжно обійняла маму.

Блю сказала, що озвучування її ролі було "прекрасним досвідом".

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Главред писав раніше про те, що репер Jay Z відвідав прем'єру мультфільму Mufasa разом зі своєю сім'єю. Його дружина Бейонсе, її мати Тіна Ноулз і їхня дочка Блю Айві стояли поруч із репером, коли вони йшли червоною доріжкою. Він був одягнений у простий темно-коричневий костюм з білою сорочкою на ґудзиках і чорною краваткою.

Раніше також Бейонсе на своїй сторінці в Instagram, розповіла, з чого починалася її кар'єра. За словами суперзірки, вона починала виступати в перукарні, де працювала її мама. Співачка показувала себе перед клієнтами салону.

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Хто така Бейонсе Бейонсе - американська співачка в стилі R'n'B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. Будучи дитиною, брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, брала участь у шкільній художній самодіяльності. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років, будучи солісткою жіночого R&B-гурту Destiny's Child. У березні 2021 року виконавиця вийшла на перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку 28 статуеток.

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