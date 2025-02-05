Каньє Весту діагностували невиліковне захворювання

Артист відверто розповів про свій діагноз.

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Каньє Вест зізнався в аутизмі / Колаж Главред, скріншот YouTube

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Про який діагноз розповів артист

Хто помітив перші симптоми

Американський репер Каньє Вест, який днями потрапив у скандал через свою появу на церемонії вручення Греммі з голою дружиною, публічно розповів про свій діагноз.

Як пише hotnewhiphop.com, артист багато чого сказав під час своєї нещодавньої появи в програмі Download. Репер розповів про свою кар'єру, свої досягнення та своє психічне здоров'я.

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Зокрема, Вест сказав ведучому подкасту Джастіну Лабою, що у нього немає біполярного розладу, як повідомлялося раніше. Натомість Каньє Вест заявив, що насправді він аутист. Він висловив подяку своїй дружині Б'янці Цензорі за те, що вона відвела його до фахівця і допомогла йому краще зрозуміти, як він діє.

"Коли фанати кажуть мені зробити мій альбом певним чином, я зроблю це навпаки", - пояснив репер.

Каньє Вест стверджував, що саме дружина почала помічати закономірності в його поведінці. "Вона сказала: "Щось у твоїй особистості не схоже на біполярний розлад", - згадує він.

"І з'ясувалося, що насправді це випадок аутизму", - каже він.

Вест продовжив детально описувати, як, на його думку, проявляється його аутизм. "Аутизм призводить тебе до того, що ти схожий на Людину дощу", - пояснив він. "О, чувак, я одягну цей капелюх Трампа. А потім, коли люди кажуть тобі цього не робити, ти просто потрапляєш у цю точку. І це моя проблема".

Каньє Вест стверджує, що його бажання робити все певним чином поширюється і на його музику.

До слова, хвороба проявляється так, що він не хоче робити те, що від нього хочуть фанати.

Одкровення Веста і його відмова від діагнозу біполярного розладу показує його альбоми 2018 року в особливо цікавому світлі. Його сольний реліз Ye безпосередньо посилався на його ймовірний біполярний розлад на обкладинці.

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