"Вивернув брудну білизну": Камалія заявила про погрози від відомого продюсера

Камалія розповіла подробиці скандалу з продюсером Геннадієм Вітером і звинуватила його в погрозах.

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Камалія - скандал із Геннадієм Вітером / колаж: Главред, скріншот із відео

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Причину конфлікту Камалії та Геннадія Вітера

Реакцію співачки на заяви продюсера

Українська співачка Камалія знову загострила публічний конфлікт із продюсером Геннадієм Вітером, відповівши на його нещодавні заяви. У своєму Instagram артистка опублікувала емоційне відео та скріншоти особистого листування, звинувативши колишнього товариша в невдячності, приховуванні зради її екс-хлопця з близькою подругою та погрозах.

За словами співачки, вона обурена звинуваченнями в тому, що нібито лізе в чужу "брудну білизну". Камалія наполягає, що все почалося з втручання самого Вітера в ситуацію навколо її болісного розриву з екскоханим Михайлом Стефанишиним та найкращою подругою Світланою Голінською, з якою артистка дружила понад 20 років. Виконавиця стверджує, що продюсер знав про таємний роман за її спиною, але замість підтримки вимагав від Камалії публічно вибачитися перед розлучницею.

відео дня

Камалія стверджує, що Геннадій Вітер знав про зради її колишнього коханого / фото: instagram.com, Камалія

"Не я залізла в його брудну білизну. Вітер сам вивернув цю брудну білизну й показав її мені. Тоді, коли він ще втрутився в наші суперечки з моєю подругою і вимагав, щоб я попросила публічного вибачення перед моєю колишньою подругою Світланою Голінською, нібито вона не відбила в мене чоловіка", - заявила Камалія.

Артистка підкреслила, що свого часу сама познайомила Вітера зі Стефанишиним та іншими впливовими людьми, щоб допомогти продюсеру уникнути мобілізації після отримання повістки та скарг на стан здоров’я, а також сприяла пошуку спонсорів для "Музичної платформи". Однак натомість, за словами зірки, вона отримала жорсткий ультиматум і погрози перекрити їй шлях на сцену.

Камалія розповіла про погрози Геннадія Вітера / скрін з відео

"На жаль, цього немає в листуванні, бо всі погрози від Геннадія лунали по телефону: якщо я не попрошу публічно вибачення у Світочки, мене не буде не тільки на "Платформі", а й усюди, у всьому шоу-бізнесі. І дали мені на це два місяці", - розповіла виконавиця.

Сам Геннадій Вітер в інтерв’ю Славі Дьоміну раніше категорично заперечував допомогу співачки в питаннях мобілізації та обурювався тим, що Камалія виносить на публіку подробиці особистого життя Світлани Голінської, намагаючись таким чином помститися колишнім близьким людям.

Камалія / інфографіка: Главред

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