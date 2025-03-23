Як у старі добрі часи: Андрій Данилко показав фото з "Гелею" Щоголевою

Данилко зізнався, за що і сьогодні вдячний колишній колезі.

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Андрій Данилко показав архівні фото з Радмілою Щоголевою / колаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka

Коротко:

Данилко і Щоголева не працюють разом уже понад 20 років

Артист згадує Радмілу з великим теплом всупереч чуткам

Наприкінці дев'яностих зірка Вєрки Сердючки (за межами сцени - Андрій Данилко), пробивної і гострої на язик панянки, заблищала з божевільною силою. Не останню роль у цьому зіграла розважальна програма "СВ-шоу", де з нею сяяла мовчазна асистентка Геля, яку грала українська акторка Радміла Щоголева.

У 2004 році шляхи Андрія і Радміли розійшлися. Акторка розповідала, що працювати з Данилком було цікаво, але нескінченні гастролі вимотували. Її здоров'я стало стрімко погіршуватися, та й кар'єра за межами "СВ-шоу" залишала бажати кращого - сценічне амплуа Гелі поглинало її, і ролей ставало все менше.

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Прийнято вважати, що розійшлися артисти не на наймажорнішій ноті. Тривалий час артисти не підтримували спілкування і намагалися не коментувати життєві та кар'єрні шляхи один одного.

Андрій Данилко показав архівні фото з Радмілою Щоголевою / instagram.com/v_serduchka

Однак сьогодні, в День народження Щоголевої, Данилко показав - до колишньої колеги він ставиться з великою ніжністю. У своєму блозі в Instagram він показав серію знімків часів їхньої спільної роботи.

Андрій Данилко показав архівні фото з Радмилою Щоголевою / instagram.com/v_serduchka

Фотографії артист підписав: "Радміло! Вітаю тебе з Днем народження!!! Будь щаслива! Дякую за крутий період нашого життя! Лю...". Шанувальники Вєрки і Гелі приєдналися до привітань у коментарях: "Ми всі вдячні вам за цей період. Вітання іменинниці", "Це ж легендарна "Геля"! Приєднуюсь до привітань. Многії Літа", "Як круто! Вітаю! Ви - той ковток свіжості в далекі 90-ті, той заряд енергії, той позитив, який людям так був потрібен! Дякуємо вам!", "Радміла, з Днем народження! Дякую за моє щасливе дитинство", "Які ж ви класні! Любила і люблю! Радмілу вітаємо!".

Андрій Данилко показав архівні фото з Радмілою Щоголевою / instagram.com/v_serduchka

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Хто такий Андрій Данилко? Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.

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