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Ексдружина Дмитра Комарова натякнула на нові стосунки: "Секретний інгредієнт"

Анна Підгорна
23 березня 2025, 12:41
266
Олександру Кучеренко "видала" одна незначна ремарка.
Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко натякнула на новий роман - подробиці / колаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Коротко:

  • Кучеренко поділилася рецептом
  • Їм ведуча підігріла чутки про новий роман

Українська модель, ведуча і журналістка Олександра Кучеренко після офіційного оголошення про розлучення натякнула на новий роман. Шанувальники зірки розгледіли його в новому відеорецепті Кучеренко.

У своєму блозі в Instagram Олександра поділилася, як готує пісний бананово-кавовий пиріг із шоколадом. Після списку інгредієнтів і рекомендацій з приготування вона написала: "А. І є ще один секретний інгредієнт. Але він потрібен, якщо точно знаєте, для кого готуєте цей пиріг. Як думаєте, додала?", імовірно натякаючи, що цей інгредієнт - любов.

відео дня

У коментарях ведучу хвалять за рецепт і заохочують її розвиватися в цьому напрямку. Деякі прихильники також припускають, що усмішка в Кучеренко змінилася, а отже, й "інгредієнта" в її житті додалося.

Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко натякнула на новий роман - подробиці / instagram.com/aakucherenko
Олександра Кучеренко
Олександра Кучеренко натякнула на новий роман - подробиці / instagram.com/aakucherenko

Український мандрівник, журналіст і творець проєкту Світ навиворіт Дмитро Комаров підтвердив, що він та його дружина Олександра Кучеренко ухвалили рішення розлучитися, трохи більше тижня тому. Чутки про їхній розрив з'явилися ще в січні.

Пара одружилася в травні 2019 року, і до червня 2019 року, коли оголосила про це публічно, намагалася приховувати стосунки. Комаров і Кучеренко познайомилися за три роки до весілля - на конкурсі "Міс Україна", де Дмитро був у журі, а Олександра брала участь. Пізніше вони почали разом працювати над благодійними ініціативами, а згодом їхнє спілкування набуло романтичного характеру.

Олександра Кучеренко, Дмитро Комаров
Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров були у шлюбі трохи більше 5 років / facebook.com/miss.aakucherenko

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Хто такий Дмитро Комаров?

Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

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