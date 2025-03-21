Потап "злив" місцезнаходження втікача-ведучого Дівєєва-Церковного

Парочка разом вболівала за українську збірну в Іспанії.

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Дівєєв-Церковний втік з України / Колаж Главред, фото Instagram/diveyeff

Коротко:

Де зустрілися Потап і Дівєєв-Церковний

Куди подівся Дівєєв-Церковний

Український ведучий Олексій Дівєєв-Церковний, який на початку повномасштабної війни втік за кордон, з'явився на матчі разом із продюсером Потапом. Відповідним фото поділився Потап у своємуInstagram.

Матч, до речі, проходив не в Україні, а в Іспанії. Обидві мандрівні українські знаменитості були на цьому матчі, вболівали за українську збірну, яка грала проти Бельгії.

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Дівєєв-Церковний, до речі, за цей час значно постарів і посивів, але одне залишається незмінним - його мовчання про війну в Україні.

Потап і Дівєєв-Церковний в Іспанії / Фото Instagram/real_potap

Дівєєв-Церковний, про якого забули в Україні, раніше вирізнявся скандальними висловлюваннями та своїми діями під час війни.

Так, одного разу він заявив, що скучив за радянськими часами і сказав, що в СРСР "усі жили дружно". Таку порцію марення одіозний ведучий видав під постом співачки Марії Бурмаки, яка опублікувала пост про те, як билася за свою ідентичність у Харкові.

Олексій Дівєєв-Церковний мовчить про війну в Україні / Фото Instagram/diveyeff

Тим часом, у коментарі до неї завітав Дівєєв-Церковний, який несподівано пошкодував за тими часами, коли "жили дружно". "Вибач, а що забороняли? У Радянському Союзі на купюрах були написи всіма мовами республік: один рубль, один карбованець , ... на гербі держави - пролетарське гасло також усіма мовами. У містах школи за вибором: або російськомовні (але з уроками української мови та літератури), або повністю українські. У книжкових магазинах купа книжок українською. Український державний телеканал УТ-1 і радіо "Промінь". Дівчатка у віночках, і хлопці в шароварах і вишиванках були на кожному святі. Тоді ми жили дружно", - занудьгував Дівєєв-Церковний за часами совка.

Пізніше ведучий також відпочивав у детокс-центрі разом з українською моделлю Інною Цимбалюк, яка ні слова не сказала про те, що Росія напала на Україну. Він активно тоді постив у своєму Instagram, як насолоджується відпочинком закордоном.

Динеєв-Церковний на детоксі / Фото Instagram/tsymbaliuk

Зазначимо, що Дівєєв-Церковний тепер у своїх соцмережах цитує послання коринтянам.

Дівєєв-Церковний розмірковує / Скриншот Instagram/diveyeff

Цікаво, що вірна подруга ведучого Інна Цимбалюк у коментарях пише, що саме таких перемовників їм і не вистачає. От тільки не уточнює "нам" - це кому? Терористичній Росії чи мирній Україні?

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Нагадаємо, уродженка міста Чернівці, колись популярна телеведуча, протеже Ігоря Кондратюка, а також "Міс Україна Всесвіт -2006" Інна Цимбалюк зникла з радарів українських ЗМІ ще до початку війни з Росією.

Раніше також у 2017 році російський співак-путініст Олександр Буйнов поділився фото з Цимбалюк. "Зустрів Інку Цимбалюк... Випадково ось так - пірнув і ось вона!" - написав Буйнов під знімком. Раніше Цимбалюк також хвалилася свої відпочинком у Франції.

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