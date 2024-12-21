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Фанатка Данилка завагітніла після концерту Вєрки Сердючки: "Робить дива"

Анна Підгорна
21 грудня 2024, 12:16
102
Зірка Сердючки виконала мрію шанувальниці.
Вєрка Сердючка, Андрій Данилко, Інна Білоконь
Андрій Данилко новини - фанатка розповіла про диво на концерті Вєрки Сердючки / колаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka

Коротко:

  • Фанатка подякувала Андрію Данилку за вагітність
  • Вона переконана, що диво їй "подарувала" зірка Вєрки Сердючки

Вєрка Сердючка на сцені вже понад 30 років, має безліч нагород і світове визнання. Однак незвичайним досягненням змогла поділитися лише нещодавно.

Так у блозі Андрія Данилка, який ділить його зі своїм концертним альтер его в Instagram, з'явився незвичайний допис від шанувальниці творчості артиста. Вона заявила, що концерт зірки допоміг їй завагітніти.

відео дня

Фанатка написала, що в неї давно не виходило завести дитину, проте на літньому концерті Вєрки Сердючки в Одесі, коли співачка зняла з голови фірмову зірку, в неї настало просвітлення. У листопаді дівчина дізналася, що скоро стане мамою, і дякує за це "диво" артистці.

"Я дуже хотіла подякувати Вашій команді, що Ви робите дива. У мене довгий час не виходило завагітніти. Я пішла на Ваш концерт у Одесі влітку, до речі, це було просто неймовірно, і в момент, коли Андрій зняв зірку, я побажала нарешті мати дитинку. І ось,в листопаді я дізналась про довгоочікувану вагітність, і перше, про що я подумала, це та сама знята зірка. Дякую, що творите дива і даруєте людям надію", - написала вдячна прихильниця.

Верка Сердючка
Андрій Данилко новини - фанатка розповіла про диво на концерті Вєрки Сердючки / instagram.com/v_serduchka

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