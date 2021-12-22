"Геля з СВ-шоу" актриса Радміла Щоголева розповіла про близькість з Андрієм Данилко

Що насправді пов'язувало веселу віру і її мовчазну асистентку?
Українська актриса театру і кіно Радміла Щоголева найбільше запам'яталася глядачеві в якості Гелі, мовчазної помічниці головної героїні з популярного на початку 2000-х СВ-шоу.
Тоді її партнером по зйомках був Андрій Данилко в амплуа завзятою Вєрки Сердючки. Згодом їх з "Гелею " шляхи розійшлися, але Щоголеву навіть через майже двадцять років запитують, які відносини насправді пов'язували її з Данилко.
В інтерв'ю урамках шоу Не бреши мені актриса вирішила розставити крапки над i в цьому питанні.
"Чи був у мене з Андрієм роман? Скільки разів я вже відповідаю на це запитання. Як ви хочете, так і думайте. я його сприймаю, як близьку людину. ... Близкість була. Я була закохана в життя в цей момент. І завдяки йому. Тому що це був чоловік, який міг тебе настільки розслабити, що ти просто насолоджувався тим, що тебе оточує, і тими людьми, які тебе оточують. І ця вільність існування і сміх на постійній основі, це просто було настільки круто, що здавалось, що ти літаєш. І ти не можеш бути не закоханим. В цей момент ти закоханий у все, що тебе оточує. І у людей звичайно", - так описала свої стосунки з Данилко Радміла Щоголева.
Що ж стосується інтимної сторони їх близькості, актриса відповіла категорично - сексу у них не було.
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Раньше Ані Лорак розкритикували шанувальники за невдалий концертний образ, в якому вона стала схожа на "Настю Каменських в старості".
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