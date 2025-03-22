Дружина втікача Влада Ями показала зустріч із Дмитром Комаровим

Коротко:
- Коли зустрівся Комаров і Яма
- Що вони робили
Дружина українського хореографа Влада Ями, який втік з України жити до США ще на початку повномасштабної війни в Україні, показала зустріч із популярним українським телеведучим Дмитром Комаровим.
На своїй сторінці в соцмережах Яма опублікувала відео, як її син, який фанатіє від програми "Світ навиворіт", познайомився з ведучим. Щоправда сталося це ще до повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну, у липні 2021 року.
Тоді Дмитро Комаров подорожував далекими країнами, а Влад Яма з сім'єю мешкали в Києві. Тільки ось тепер усе змінилося: Дмитро Комаров їздить гарячими точками і знімає фільми про понівечені росіянами російські міста, допомагає військовим.
А Влад Яма сидить із сім'єю в Майамі і не збирається повертатися в Україну.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Влад Яма показав фото, на якому виконує танцювальне па. Однак не тільки експресія фото привернула увагу багатьох: у підписі до нього Яма розповів, що фотографія була зроблена в Криму.
А також раніше під час ранкової масованої атаки Росії по українських мирних містах 29 грудня 2023 року, Влад Яма виклав знущальний пост. Він опублікував відео запаленої свічки, де цинічно написав, що з ним все добре.
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Хто такий Влад Яма?
Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".
З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.
У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.
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