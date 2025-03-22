Дружина втікача Влада Ями показала зустріч із Дмитром Комаровим

Ліліана Яма показала, як її син Леон і Влад Яма зустрілися з Дмитром Комаровим.

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Яма показала зустріч із Комаровим / Колаж Главред, фото Instagram/komarovmir, vladyama_official

Коротко:

Коли зустрівся Комаров і Яма

Що вони робили

Дружина українського хореографа Влада Ями, який втік з України жити до США ще на початку повномасштабної війни в Україні, показала зустріч із популярним українським телеведучим Дмитром Комаровим.

На своїй сторінці в соцмережах Яма опублікувала відео, як її син, який фанатіє від програми "Світ навиворіт", познайомився з ведучим. Щоправда сталося це ще до повномасштабного вторгнення терористичної Росії в Україну, у липні 2021 року.

відео дня

Дмитро Комаров зустрівся з Ямою у 2021 році / Фото Instagram/ liliya_yama

Тоді Дмитро Комаров подорожував далекими країнами, а Влад Яма з сім'єю мешкали в Києві. Тільки ось тепер усе змінилося: Дмитро Комаров їздить гарячими точками і знімає фільми про понівечені росіянами російські міста, допомагає військовим.

Дмитро Комаров зустрівся з Ямою у 2021 році / Фото Instagram/ liliya_yama

А Влад Яма сидить із сім'єю в Майамі і не збирається повертатися в Україну.

Влад і Лілія Яма живуть у США / Фото Instagram/vladyama_official

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Влад Яма / інфографіка: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Влад Яма показав фото, на якому виконує танцювальне па. Однак не тільки експресія фото привернула увагу багатьох: у підписі до нього Яма розповів, що фотографія була зроблена в Криму.

А також раніше під час ранкової масованої атаки Росії по українських мирних містах 29 грудня 2023 року, Влад Яма виклав знущальний пост. Він опублікував відео запаленої свічки, де цинічно написав, що з ним все добре.

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Хто такий Влад Яма? Владислав Яма - український танцюрист, а також суддя телевізійних проєктів "Танцюють всі!", "Україна має талант", "Танці з зірками" і "Модель XL". Член журі "Ліги Сміху".

З початку війни Влад Яма живе в Америці. Подейкують, що він заплатив прикордонникам велику суму, щоб його випустили за кордон. За втечу його неодноразово хейтили.

У соціальних мережах Влад вкрай рідко з'являється, бо щоразу стикається із засудженням. Відомо, що він кілька разів анонсував благодійні заходи, але вони проходили російською мовою.

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