Ціни поповзли вгору: ключовий продукт перед Великоднем почав дорожчати

Анна Косик
23 березня 2026, 13:42
Продукт, без якого не вийде приготувати головну великодню страву, коштує вже помітно дорожче.
Як в Україні переписали ціни на борошно

Головне:

  • В Україні подорожчало борошно
  • Кілограм борошна коштує вже більше 35 гривень

До святкування Великодня залишилося менше місяця і традиційно ціни на продукти, без яких не приготуєш святковий стіл, починають помітно для українців дорожчати.

Зокрема в українських супермаркетах вже зросли ціни на борошно - основний інгредієнт для приготування великодньої паски. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Як змінилися ціни на борошно

Станом на сьогодні, 23 березня, середня ціна на пачку пшеничного борошна Хуторок вагою один кілограм становить 35,53 гривні. Хоча середньомісячна ціна на це борошно у лютому була 34,99 гривні.

Подорожчала і пачка такого ж пшеничного борошна вагою два кілограми. Сьогодні вона в середньому коштує 67,65 гривні за кілограм проти 66,18 гривень минулого місяця.

Які продукти подорожчають у березні
Якими будуть ціни на яйця на Великдень - прогноз експерта

Главред писав, що за словами виконавчого директора асоціації "Союз птахівників України" Сергія Карпенка, перед Великоднем традиційно зростає попит на продукти, і особливо — на яйця.

Це щороку впливає на ринок і спричиняє зростання цін. Однак у 2026 році ситуація може розвиватися інакше. Справа в тому, що цього року ціни вже досягли максимуму.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що навесні 2026 року мешканці Києва помітили відчутне подорожчання продуктів першої необхідності. Особливо це торкнулося круп, ціни на які почали швидко зростати.

Раніше повідомлялося, що в Україні може початися подорожчання продуктів на тлі проблем з паливом, і перші зміни цін, за прогнозами, стануть помітними вже найближчим часом.

Напередодні стало відомо, що в Україні спостерігається чергове зниження цін на моркву. Тренд на падіння вартості зумовлений насамперед великим обсягом пропозиції.

Більше новин:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

17:06Війна
РФ пішла у новий масштабний наступ - які міста під загрозою і чи готові ЗСУ

РФ пішла у новий масштабний наступ - які міста під загрозою і чи готові ЗСУ

16:32Фронт
В Україну повертається тепло: синоптик порадувала свіжим прогнозом

В Україну повертається тепло: синоптик порадувала свіжим прогнозом

15:55Синоптик
Популярне

Більше
Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

Вдарив 7-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

І на метр не підлетять: чим помити балкон, щоб відлякати голубів

З чого роблять розчинну каву: що ми п'ємо насправді

З чого роблять розчинну каву: що ми п'ємо насправді

Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Останні новини

17:19

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

17:06

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

16:59

"ФСБ не боїтесь?": зрадницю Йолку "розмазали" українці і отримали відповідь

16:50

Його забувають мити всі: названо одне з найбрудніших місць на кухніВідео

16:32

РФ пішла у новий масштабний наступ - які міста під загрозою і чи готові ЗСУ

Чи всі блокпости встановлюють законно та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатомЧи всі блокпости встановлюють законно та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатом
16:30

Садівники масово закопують банани в землю: причина виявилася несподівано простоюВідео

16:29

Чому досвідчені кухарі збризкують оцтом пательню перед смаженням: старий трюк

15:55

В Україну повертається тепло: синоптик порадувала свіжим прогнозом

15:44

Чим пахне Тарас Цимбалюк: парфуми Папи Римського та унісекс-ароматиВідео

15:17

"З глибоким сумом": помер власник OnlyFans Леонід Радвінський

15:12

Провели переговори: Трамп оголосив про рішення щодо Ірану та віддав наказ армії

15:08

Ефект зоряного неба за хвилини: як ефектно пофарбувати яйця на ВеликденьВідео

14:53

На Житомирщину увірветься рекордне тепло: коли прогріє до +20 градусів

14:38

Росія зупинила експорт нафти через порти в Балтійському морі після атаки дронів – ЗМІ

14:22

Софія Ротару публічно звернулася до онука-втікача — деталі

14:15

Чорт в українській культурі - ким його вважали наші предки

14:11

Вулична камера випадково зафіксувала унікальний ритуал оленів: що вони робили

14:06

Що обов’язково потрібно покласти у великодній кошик: священик назвав 7 продуктівВідео

13:58

Що означає сигнал регулювальника: тест з ПДР, який під силу не кожномуВідео

13:43

До 68 тис. грн: оприлюднено найвищі зарплати в Україні у 2026 році

13:42

Ціни поповзли вгору: ключовий продукт перед Великоднем почав дорожчати

13:32

Підозрюваного у здійсненні подвійного теракту в Бучі затримали - що відомоФото

13:31

Як українською влучно замінити російське слово "язвить": є декілька цікавих варіантів

13:16

Фантастична закуска з крашанок на Великдень: дуже простий рецепт

13:13

Мамина булочка: Леся Нікітюк показала, як вона зустрічає ранок із сином

13:06

"Будемо колоти тобі": Віктор Павлік опинився під загрозою на власному концерті

12:57

Україна перейде на літній час у 2026 році: коли, чому і як підготувати організм

12:25

Жінка почула дивні звуки у сусідньому дворі: знахідка виявилася несподіваноюВідео

12:22

Чому тюльпани ростуть, але не цвітуть: що потрібно встигнути зробити в березніВідео

12:20

На Полтавщині температура різко впаде нижче 0°C: синоптики сказали коли

12:13

Які рослини залишаються зеленими навіть взимку - ідеї для красивого саду

12:08

Чому не можна прати білизну при температурі 40 градусів: відповідь здивує

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

11:49

Ворожі штурми закінчилися катастрофою: Сирський заявив про зрив наступу РФ

11:44

Ідеальне поєднання: рецепт дуже смачного салату з печінкоюВідео

11:27

Готується нова атака: названо ймовірні цілі для ракет і дронів РФ

11:23

Росія може відправити на фронт усіх мобілізованих з Криму: в ISW назвали терміни

11:13

Найкращий варіант для Кремля: експерт оцінив перспективу укладення мирної угоди

11:08

Полум'яна магнітна буря вгатила по Україні: коли шторм досягне піку

10:51

"Україна не має шансів": зірка Modern Talking поплатився за любов до РФ

10:46

Мороз -6 градусів: де в Україні сьогодні панує справжня зима

10:06

Секрети популярної закуски - що ховається у пачці чипсів

10:00

Єфросиніна вийшла на звʼязок після скандалу з Поляковою та її чоловіком: що вона сказала

09:59

​​​​​​​У Бучі відбувся теракт, внаслідок якого поранено двох поліцейських: подробиці

09:58

Чому 24 березня не можна прибирати та прати: яке церковне свято

09:52

Чорна смуга позаду: після 23 березня у трьох знаків зодіаку все складеться

09:51

Під удар потрапили порт і житлові будинки: наслідки атаки дронів на Одещину

09:34

Підозрюють Орбана в шпигунстві: ЄС обмежить участь Угорщини в обговоренні чутливих питань

09:22

"Вже не дитина": Володимир Зеленський висловився про доньку

09:01

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 березня (оновлюється)

