Ціни поповзли вгору: ключовий продукт перед Великоднем почав дорожчати

Продукт, без якого не вийде приготувати головну великодню страву, коштує вже помітно дорожче.

https://glavred.net/ukraine/ceny-popolzli-vverh-klyuchevoy-produkt-pered-pashoy-nachal-dorozhat-10751189.html Посилання скопійоване

Як в Україні переписали ціни на борошно

Головне:

В Україні подорожчало борошно

Кілограм борошна коштує вже більше 35 гривень

До святкування Великодня залишилося менше місяця і традиційно ціни на продукти, без яких не приготуєш святковий стіл, починають помітно для українців дорожчати.

Зокрема в українських супермаркетах вже зросли ціни на борошно - основний інгредієнт для приготування великодньої паски. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

Як змінилися ціни на борошно

Станом на сьогодні, 23 березня, середня ціна на пачку пшеничного борошна Хуторок вагою один кілограм становить 35,53 гривні. Хоча середньомісячна ціна на це борошно у лютому була 34,99 гривні.

Подорожчала і пачка такого ж пшеничного борошна вагою два кілограми. Сьогодні вона в середньому коштує 67,65 гривні за кілограм проти 66,18 гривень минулого місяця.

Які продукти подорожчають у березні / Інфографіка: Главред

Якими будуть ціни на яйця на Великдень - прогноз експерта Главред писав, що за словами виконавчого директора асоціації "Союз птахівників України" Сергія Карпенка, перед Великоднем традиційно зростає попит на продукти, і особливо — на яйця. Це щороку впливає на ринок і спричиняє зростання цін. Однак у 2026 році ситуація може розвиватися інакше. Справа в тому, що цього року ціни вже досягли максимуму.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що навесні 2026 року мешканці Києва помітили відчутне подорожчання продуктів першої необхідності. Особливо це торкнулося круп, ціни на які почали швидко зростати.

Раніше повідомлялося, що в Україні може початися подорожчання продуктів на тлі проблем з паливом, і перші зміни цін, за прогнозами, стануть помітними вже найближчим часом.

Напередодні стало відомо, що в Україні спостерігається чергове зниження цін на моркву. Тренд на падіння вартості зумовлений насамперед великим обсягом пропозиції.

Більше новин:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред