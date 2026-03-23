Ціни поповзли вгору: ключовий продукт перед Великоднем почав дорожчати

Головне:
- В Україні подорожчало борошно
- Кілограм борошна коштує вже більше 35 гривень
До святкування Великодня залишилося менше місяця і традиційно ціни на продукти, без яких не приготуєш святковий стіл, починають помітно для українців дорожчати.
Зокрема в українських супермаркетах вже зросли ціни на борошно - основний інгредієнт для приготування великодньої паски. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.
Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.
Як змінилися ціни на борошно
Станом на сьогодні, 23 березня, середня ціна на пачку пшеничного борошна Хуторок вагою один кілограм становить 35,53 гривні. Хоча середньомісячна ціна на це борошно у лютому була 34,99 гривні.
Подорожчала і пачка такого ж пшеничного борошна вагою два кілограми. Сьогодні вона в середньому коштує 67,65 гривні за кілограм проти 66,18 гривень минулого місяця.
Главред писав, що за словами виконавчого директора асоціації "Союз птахівників України" Сергія Карпенка, перед Великоднем традиційно зростає попит на продукти, і особливо — на яйця.
Це щороку впливає на ринок і спричиняє зростання цін. Однак у 2026 році ситуація може розвиватися інакше. Справа в тому, що цього року ціни вже досягли максимуму.
Нагадаємо, Главред писав, що навесні 2026 року мешканці Києва помітили відчутне подорожчання продуктів першої необхідності. Особливо це торкнулося круп, ціни на які почали швидко зростати.
Раніше повідомлялося, що в Україні може початися подорожчання продуктів на тлі проблем з паливом, і перші зміни цін, за прогнозами, стануть помітними вже найближчим часом.
Напередодні стало відомо, що в Україні спостерігається чергове зниження цін на моркву. Тренд на падіння вартості зумовлений насамперед великим обсягом пропозиції.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред