Собчак публічно принизила свого чоловіка: що вона зробила

Коротко:
- Що зробила Ксенія Собчак
- Як вона образила свого чоловіка
Російська ведуча Ксенія Собчак, яка називає себе журналісткою і підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, публічно образила свого чоловіка Костянтина Богомолова.
Про це стало відомо завдяки сторінці путіністки в Instagram. Там Собчак, яка відпочиває не в терористичній Росії, а в Таїланді, показала, як відпочиває зі своїм чоловіком і спілкується з ним.
Пара сидить у басейні, і Собчак просить свого чоловіка повернути їй телефон. Коли той не здається, Собчак тикає йому певний жест, що символізує чоловічий орган.
"Тон, яким я прошу повернути чоловікові телефон - безцінний", - підписала своє "любляче" фото журналістка.
Позиція Собчак щодо війни
Собчак робить досить гучні заяви, критикує владу, бере інтерв'ю у знаменитостей, які не підтримують війну. З іншого боку, журналістка намагається логічно пояснювати вчинки Путіна і вірить в "хороших росіян". Ксенію часто відносять до агентів Кремля під виглядом ліберальної опозиціонерки, яка завуальовано просуває пропагандистські наративи.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що в терористичній Росії стало відомо про смерть актора і режисера Ігоря Золотовицького.
Раніше також стало відомо, що російська гумористка і колишня дружина клоуна-путініста Євгена Петросяна Олена Степаненко майже вісім років відновлювалася після ганебного розлучення - від неї комік пішов до Тетяни Брухунової, яка молодша за нього удвічі. Зараз, за чутками, Степаненко знайшла собі "хлопчика-іграшку".
Вас також може зацікавити:
- Гороскоп на завтра, 15 січня: Стрільцям - корисне знайомство, Рибам - труднощі
- Сказала "Так": кохана Кіану Рівза показала особисті фото з побачення з актором
- У Росії помер популярний актор, зірка серіалу "Каменська"
Про особу: Ксенія Собчак
Ксенія Собчак - російська журналістка, пропагандистка, теле- і радіоведуча, актриса, сценаристка, продюсер кіно і телебачення. Дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і сенатора Людмили Нарусової.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред