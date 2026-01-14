Собчак публічно принизила свого чоловіка: що вона зробила

Собчак публічно образила свого чоловіка-режисера Костянтина Богомолова.

https://glavred.net/starnews/sobchak-publichno-unizila-svoego-muzha-10732130.html Посилання скопійоване

Ксенія Собчак образила чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ксенія Собчак

Коротко:

Що зробила Ксенія Собчак

Як вона образила свого чоловіка

Російська ведуча Ксенія Собчак, яка називає себе журналісткою і підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, публічно образила свого чоловіка Костянтина Богомолова.

Про це стало відомо завдяки сторінці путіністки в Instagram. Там Собчак, яка відпочиває не в терористичній Росії, а в Таїланді, показала, як відпочиває зі своїм чоловіком і спілкується з ним.

відео дня

Пара сидить у басейні, і Собчак просить свого чоловіка повернути їй телефон. Коли той не здається, Собчак тикає йому певний жест, що символізує чоловічий орган.

Собчак принизила чоловіка / Скріншот Instagram/ksobchak

"Тон, яким я прошу повернути чоловікові телефон - безцінний", - підписала своє "любляче" фото журналістка.

Позиція Собчак щодо війни

Собчак робить досить гучні заяви, критикує владу, бере інтерв'ю у знаменитостей, які не підтримують війну. З іншого боку, журналістка намагається логічно пояснювати вчинки Путіна і вірить в "хороших росіян". Ксенію часто відносять до агентів Кремля під виглядом ліберальної опозиціонерки, яка завуальовано просуває пропагандистські наративи.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що в терористичній Росії стало відомо про смерть актора і режисера Ігоря Золотовицького.

Раніше також стало відомо, що російська гумористка і колишня дружина клоуна-путініста Євгена Петросяна Олена Степаненко майже вісім років відновлювалася після ганебного розлучення - від неї комік пішов до Тетяни Брухунової, яка молодша за нього удвічі. Зараз, за чутками, Степаненко знайшла собі "хлопчика-іграшку".

Вас також може зацікавити:

Про особу: Ксенія Собчак Ксенія Собчак - російська журналістка, пропагандистка, теле- і радіоведуча, актриса, сценаристка, продюсер кіно і телебачення. Дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і сенатора Людмили Нарусової.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред