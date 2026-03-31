"Я йому сказала": відома співачка зізналася в коханні покійному Лесику Турку

Наталія Бучинська розкрила, яку роль він зіграв у її долі.

Наталія Бучинська зараз - що співачка розповіла про Лесика Турко

Українська співачка і Народна артистка України Наталія Бучинська поділилася зворушливими спогадами про Олега Лесика Турка, який помер у листопаді 2025 року. У бесіді з РБК-Україна вона зізналася, що в юності була закохана в колегу, який згодом став її близьким другом.

Роками пізніше Бучинська розповіла Лесику про свої почуття. "Лесик Турко - це моя перша любов. Я йому це сказала. Він також був так несподівано приємно і здивований", - згадує Наталія.

Також співачка зазначила, що Турко на початку її кар'єри став її натхненником - він навчив її вірити в себе і чітко слідувати обраному шляху. "(Він сказав) Наталю, нехай ти і не стала лауреатом на цьому конкурсі, але ти знаєш, що в тебе є все для того, щоб стати гарною артисткою. Треба просто працювати і вірити в себе". Я настільки запам'ятала ці слова, що через рік приїхала і перше місце завоювала. Тому, бачите, Лесик Торко в моєму житті відіграв дуже важливу роль. Він повірив в мене", - поділилася Наталія Бучинська.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про зміни, які сталися з українською комедіанткою Анастасією Ткаченко після баріатричної операції. Вона зробила її на початку березня.

Також український співак Володимир Дантес розповів про стосунки з відомою співачкою. У артиста був романтичний музичний дует з Jerry Heil, після якого він зізнався, що їх пов'язує насправді.

Про персону: Лесик Лесик (Олег Турко) - український співак і музикант, ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO, засновник гуртів Форте і DZIDZ'off. У березні 2016 року покинув гурт DZIDZIO. 3 червня 2016-го дав прес-конференцію з приводу свого виходу з проєкту. Після цього почав сольну кар'єру.

