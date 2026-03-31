Славу Камінську розкритикували через 10-річну доньку

Півачка не бачить великої проблеми в тому, як виглядає Лаура.

Слава Камінська зараз - співачку та її доньку розкритикували в Мережі

Стисло:

Слава Камінська не забороняє доньці шукати свій стиль

Зовнішній вигляд дівчинки спровокував критику на адресу її матері

10-річна донька української співачки Слави Камінської Лаура - яскрава дівчинка, яка шукає свої способи для самовираження. Вона співає, танцює і зіркова мама дозволяє їй експериментувати із зовнішністю.

У Лаури вже є пірсинг, час від часу вона з'являється в блозі Камінської з новим кольором волосся. Слава зізнається: її підхід до виховання доньки, яка підростає, сприймає далеко не кожен. Так, як реакцію на фото Лаури з кільцем у носі, артистка отримала цілу лекцію про те, чому дозволяти таке дітям - неправильно.

У Слави з цього приводу своя думка - дитина може "мінятися, пробувати, бути яскравою, дивною, різною", і росте вона не для заспокоєння чи роздратування суспільства. У коментарях читачі підтримали Камінську і Лауру в її пошуках власного стилю.

Слава Камінська зараз - співачку та її доньку розкритикували в Мережі / фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камінська зараз - співачку та її доньку розкритикували в Мережі / фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камінська зараз - співачку та її доньку розкритикували в Мережі / фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камінська зараз - співачку та її доньку розкритикували в Мережі / фото: instagram.com/babaslavka

Слава Камінська зараз - співачку та її доньку розкритикували в Мережі / фото: instagram.com/babaslavka

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що син Наталки Денисенко переніс операцію в "Охматдеті". Українська акторка опублікувала фотографії з лікарні та розповіла про стан хлопчика.

Також наречений Лесі Нікітюк, український військовий Дмитро Бабчук, показав першу дорослу вечірку сина. Маленький Оскар склав батькові компанію під час відпочинку з друзями.

Про персону: Слава Камінська Слава Віталіївна Камінська - українська співачка, учасниця жіночого поп-гурту "НеАнгели" (2006-2021), дизайнерка та інста-блогерка.

16 липня 2014 року Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

