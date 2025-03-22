Іраклі Макацарія вперше показав новонароджену доньку

Іраклі Макацирія та Ліза Чічуа виховують двох дітей.

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Іраклі Макацарія показав доньку / Колаж Главред, Фото instagram.com/maqatsa

Коротко:

Який вигляд має донька Макацарія

Де була пара

Грузинський бізнесмен, якого українці знають за шоу "Холостяк", Іраклі Макацарія, який зовсім недавно показав, який вигляд має його старший син Георгій, уперше показав свою крихітну новонароджену доньку Ніно.

На своїй сторінці в Instagram, він виклав фото, де вони позують усім сімейством: його дружина Ліза Чічуа, син Гія, і сам грузинський бізнесмен з донькою Ніно.

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Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа з дітьми / Фото Instagram/maqatsa

До слова, Макацарія тільки нещодавно показав старшого сина. Його шанувальників розчулили розкішні кучері маленького хлопчика, який дуже схожий на свою маму.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа з дітьми / Фото Instagram/maqatsa

Схоже, що пара зробила нову сімейну фотосесію, щоб закарбувати, як ростуть їхні діти.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа з дітьми / Фото Instagram/maqatsa

У коментарі прийшли українські та грузинські шанувальники пари, які написали безліч коментарів зірковому сімейству.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа з дітьми / Фото Instagram/maqatsa

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія поділився на своїй сторінці в Instagram незвичайним відео. На ньому під фортепіано співає його вагітна дружина Ліза Чічуа. "Я люблю тебе найбільше на світі", - прокоментував фото грузинською мовою вже не холостяк Макацарія.

А також раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Іраклі Макацарія і його дружина Ліза стали батьками. 21-річна дружина комерсанта Ліза Чічуа в п'ятницю, 2 червня, народила йому сина. Також Макацарія не став мучити фанатів і розповів, що немовля було вирішено назвати Георгієм.

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Хто такий Іраклі Макацарія Іраклі Макацарія народився 24 березня 1985 року. Виріс майбутній герой світської хроніки в чарівному грузинському місті Батумі. Уже понад 15 років Іраклі проживає в Тбілісі, проте часто буває в роз'їздах по роботі. Багато часу проводить в Україні. Він був учасником українського шоу "Холостяк".

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