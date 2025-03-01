Загрожують роки в'язниці: Буйнова можуть посадити за ДТП

Олександр Буйнов, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і збив пенсіонерку на пішохідному переході, може сісти до в'язниці.

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Олександр Буйнов / колаж: головред, фото: t.me/buinovofficial

Коротко:

Яку відповідальність за ДТП понесе Буйнов

Скільки років в'язниці йому загрожує

Російський співак Олександр Буйнов, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і збив пенсіонерку на пішохідному переході, може сісти до в'язниці.

Як написало пропагандистське видання МК.ру, як розповіла адвокат Марія Лосєва, шанси артиста уникнути відповідальності мінімальні.

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"У цій ситуації Буйнов, виходячи з букви закону, навряд чи зможе домовитися з постраждалою полюбовно. Оскільки ним все-таки було скоєно злочин, передбачений статтею 264 Кримінального кодексу Російської Федерації", - зазначила Марія Лосєва.

Що стосується покарання за цією статтею, то Буйнову загрожує позбавлення волі до 2 років. "Але я думаю, що в нього великі шанси залишитися на волі, звісно, якщо він зробить усе правильно, якщо йому грамотно порадить адвокат: що і як потрібно зробити і в який момент. Думаю, що Буйнов залишиться на волі", - продовжує адвокат.

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Раніше стало відомо про те, що путініст Буйнов збив літню жінку на пішохідному переході. За останніми даними, пенсіонерці стало гірше і її стан став важчим.

Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Олег Винник заявив, що він справжній патріот України і пообіцяв передати частину коштів з проданих квитків на допомогу ЗСУ. Таку заяву він зробив під час концерту в Празі, на якому виконував пісні російською мовою.

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Хто такий Буйнов Олександр Миколайович Буйнов - радянський і російський співак, музикант, композитор, шоумен, кіноактор; народний артист Російської Федерації (2010), народний артист Республіки Інгушетія (2004). Член партії "Единая Россия".

Буйнов потрапив до бази даних українського центру "Миротворець" за підтримку агресії Росії проти України, незаконне перетинання державного кордону України та виступи в окупованих Криму і Донбасі.

А в березні 2018 року Олександр Буйнов отримав заборону на в'їзд в Україну, потрапивши до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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