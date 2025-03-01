Після пластики: Корольова вивела у світ невістку і показала, що з нею зробили

Королева стала виводити свою невістку на публічні заходи.

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Наташа Корольова, Тарзан, Архип Глушко, Мелісса Фокс / колаж: Главред, фото: instagram.com/koroleva__star/, instagram.com/melissa_foxs_/

Коротко:

Який вигляд має невістка Корольової

Куди її повела зрадниця

Російська співачка Наташа Корольова, яка родом із Києва, але живе і працює в країні-окупанті РФ, та її чоловік-стриптизер Тарзан, вивели у світ свою невістку, теж стриптизерку Меліссу.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, панянка з'явилася на черговій російській кінопрем'єрі та вперше показала, до чого призвела пластика на обличчі.

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Парочка путіністів скористалася моментом, щоб засвітити свою невістку, яку нещодавно возили закордон, щоб привести її в божеський вигляд.

На фото, яке потрапило в мережу, стоїть Мелісса у відкритій сукні, що демонструє повну руку молодої жінки. "Наша красуня стоїть", - звернулася до невістки Корольова.

До речі, "красуні" лише нещодавно вставили зуби, перекроїли щелепу і стали вигулювати на публічних заходах.

Невістка Корольової після пластики / Фото 7Дней

Наташа Корольова - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, Наташа Корольова показала свою мамуЛюдмилуПоривай, яка відвідувала її в РФ. Виявляється, вона приїжджала, щоб познайомитися з новоспеченою дружиною онука Архипа і потрапила під хейт.

А також невістка зрадниці України Наташі Корольової розповіла підписникам, що вона зробила. Анна Валинкіна отримала новий паспорт і офіційно змінила своє ім'я та прізвище.

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