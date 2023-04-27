Підтримувала війну, була інфоциганкою: блогерка-мільйонерка ганебно намагалася втекти від ФСБ

Олена Бліновська заробляла божевільні гроші і відмивала величезні суми.

https://glavred.net/stars/podderzhivala-voynu-byla-infocigankoy-blogersha-millionersha-pozorno-pytalas-sbezhat-ot-fsb-10466317.html Посилання скопійоване

Олену Бліновську затримали / Фото Instagram elena_blinovskaya

Російський інтернет сьогодні буквально вибухнув від новин. Російська мільйонерка, яка продавала різні марафони по тому, як стати багатим і успішним Олена Бліновська, потрапила під слідство і намагалася втекти з терористичної держави Росія.

Зокрема, виявилося що кмітливу бізнесвумен підозрюють в ухиленні від сплати податків майже на 1 млрд рублів (понад 12 млн доларів) і "відмиванні" доходів.

відео дня

Так, Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти жінки. "За даними слідства, Бліновська, надаючи інформаційні послуги за допомогою мережі інтернет, використовуючи схему "дроблення" бізнесу, занизила отримані доходи і не сплатила за період 2019-2021 років податок на додану вартість і податок на доходи фізичних осіб на загальну суму понад 918 млн рублів", - сказано в повідомленні відомства.

Більш того, блогершу, у якої з'явиться новий привід для "марафону бажань" затримали співробітники правоохоронних органів при спробі перетнути кордон Росії на орендованому нею автомобілі, разом з тим у неї були авіаквитки для вильоту в іншу державу.

Відео затримання Олени Бліновської

Раніше в інтерв'ю пропагандистці Ксенії Собчак, опублікованому в січні 2022 року, Бліновська заявляла, що платить "не один десяток мільйонів" податків.

"Далі це перевалює за цифри з великими нулями. Але я можу помилятися в цифрі, я в них дуже плаваю. У мене головний бухгалтер одна з близьких подруг і точні цифри відомі їй, так як вона платить ці податки. Але я знаю точно, що це не десятки мільйонів", — стверджувала вона. На питання, чи платить вона податки як ІП, Бліновська відповіла, що "перейшла давно за всі спрощені схеми" і "платить ПДВ".

Нагадаємо, комік і шоумен Семен Слєпаков, який покинув Росію незабаром після її вторгнення в Україну, дав концерт у Мілані.

Зокрема, Слєпаков міркував про тих, хто виїхав з терористичної Росії. Тим часом у якийсь момент він помітив у залі Ксенію Собчак і, здивувавшись, вирішив її підчепити.

Раніше також одна з найбільш популярних пропагандисток Кремля, 47-річна журналістка і заступник генерального директора "Газпром-Медіа" Тіна Канделакі показалася в безглуздих нарядах і попросила своїх фоловерів оцінити її образи.

Ще раніше журналістка Ксенія Собчак знову висміяла образ своєї колишньої подруги, любительки війни і тероризму, путіністки Тіни Канделакі.

Вас також може зацікавити: