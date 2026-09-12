"Отримує один актор": зірка українських серіалів розкрила найвищий гонорар

Українська актриса Мирослава Філіпович розповіла про заробітки популярних зірок.

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Мирослава Філіпович - гонорари акторів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Мирослава Філіпович

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Скільки Мірослава Філіпович отримувала на початку кар'єри та під час зйомок "Слуги народу"

Як змінилися гонорари акторів в Україні після початку повномасштабної війни

Українська актриса Мирослава Філіпович в інтерв’ю виданню "Фокус" відверто розповіла про фінансову сторону акторської професії. За словами зірки, зараз ринок перебуває у занепаді, проте на вершині гонорарної драбини все ще утримується абсолютний рекордсмен.

На початку столичного етапу кар’єри Мирослава погоджувалася на мінімальні гонорари заради набуття досвіду та впізнаваності. Невелику зарплату актриса отримувала й під час зйомок серіалу "Слуга народу".

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Мирослава Філіпович - фільми та серіали / фото: instagram.com, Мирослава Філіпович

"Мої перші зйомки в Києві - це проєкти на кшталт "Чужих помилок", де платили по 400–600 гривень за зміну. Я погоджувалася, бо була нікому не відома, потребувала досвіду та роботи. Ще до переїзду до столиці знімалася в "Мухтарі": за два знімальні дні отримала по 80 доларів за зміну - тоді це здавалося неймовірними грошима. За "Слугу народу" платили приблизно 200–250 доларів на день, але це були зовсім інші роки й інший курс", - згадала артистка.

Незважаючи на те, що зараз акторам пропонують значно менші гонорари, в Україні є знаменитість, яка досі отримує значну суму за знімальний день. Ім’я цього єдиного артиста актриса вирішила залишити в таємниці.

Мирослава Філіпович - скільки заробляють українські актори / фото: instagram.com, Мирослава Філіпович

"За те, що раніше коштувало 15 тисяч гривень, стали пропонувати 5–6 тисяч. Це менше, ніж в Америці платять акторам масовки! Мені відомо, що зараз деяким професіоналам пропонують навіть 1500 гривень за зміну. Для порівняння: найвища відома мені ставка в Україні сьогодні - близько 40 тисяч гривень на день, але її отримує буквально один актор", - підкреслила Мирослава Філіпович.

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Про персону: Мирослава Філіпович Мирослава Філіпович - українська актриса театру та кіно, співачка та Заслужена артистка України (2026), повідомляє Вікіпедія. З 2011 року вона є актрисою Київського академічного театру юного глядача на Липках, а також входить до складу Національної спілки театральних діячів України та Національної спілки кінематографістів України. У 2023 році за високу професійну майстерність та яскраве втілення образів на екрані була визнана "Кращою актрисою року" за версією SAS Movie Studio.

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